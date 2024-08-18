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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    Умер Ален Делон
    Эксперт рассказал об успехах ВС ФР на Покровском и Угледарском направлениях
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 22:43 • Новости дня

    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой

    Интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой на госканале Rai News24 возмутило итальянского политика Ди Марко

    Tекст: Антон Антонов

    Итальянский политик, основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко выразил возмущение тем, что на гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой.

    Ди Марко, обращаясь в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) к гостелеканалу, попросил «оказать любезность» и не расходовать «государственные деньги на интервью с украинскими нацистами». «Мы были бы вам благодарны. Спасибо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС. «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – заявил ведущий телеканала LCI Тома Мисраки. Генерал Франсуа Шованси заявил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (21)
    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

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    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

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    16 августа 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Киева ратифицировать Римский статут

    Политолог Скачко: Решение Киева присоединиться к МУС обернется против властей Украины

    Политолог объяснил желание Киева ратифицировать Римский статут
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Владимира Зеленского внести в Раду законопроект о ратификации Римского статута объяснимо. В Киеве хотят подтвердить собственную европейскость, а также присоединиться к гонителям МУС и «нападать» на Москву в общем хоре. Но этот шаг может обернуться против Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Инициативу Киева присоединиться к Римскому статуту стоит рассматривать как политическую пропагандистскую акцию», – убежден украинский политолог Владимир Скачко. Решение офиса Зеленского собеседник объяснил двумя факторами. «Во-первых, таким образом они хотят подтвердить собственную европейскость. Во-вторых, их цель – присоединиться к гонителям МУС против России», – отметил спикер.

    Скачко напомнил, что ранее суд в Гааге выдал «ордер на арест» Владимира Путина. «Киевские власти ненавидят и боятся российского президента, они могут изрыгать ругательства в адрес Москвы, но формально не имеют права предъявлять обвинения и претензии. Поэтому, видимо, Зеленский решил ратифицировать Римский статут», – считает политолог.

    «Присоединение Украины к МУС не откроет перед страной какие-то юридические перспективы в плане защиты собственных интересов или интересов населения. Такой шаг лишь позволит Киеву нападать на Москву в общем хоре», – подчеркнул собеседник. Вместе с тем ратификация Римского статута способна обернуться в будущем против украинского руководства. Например, речь может пойти о расследовании участия киевских властей в военных преступлениях или причастности к ним.

    «Но в офисе Зеленского придерживаются принципа «пан или пропал». Они понимают возможные последствия, но надежда на то, что каким-то образом удастся пропетлять, оказалась сильнее. Вероятно, в Киеве рассчитывают и на защиту со стороны Запада. Подобные шаги принимаются не от великого ума, а скорее от безысходности», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предполагающего ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда. Это следует из данных на сайте украинского парламента. Сам закон еще не опубликован.

    В пояснительной записке указано, что он должен обеспечить соответствие УК Украины нормам Римского статута, а также «уголовно-правовое преследование за наиболее тяжкие международные преступления». В частности, речь идет о «геноциде, агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле украинские СМИ сообщали, что Киев вернулся к работе по ратификации Римского статута. Чтобы стать участником МУС, нужно ратифицировать Римский статут, чего не сделали ни Россия, ни Украина, ни, например, США. При этом Штаты утверждают, что юрисдикция Международного уголовного суда якобы распространяется на российскую специальную военную операцию.

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    16 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    Минобороны: ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести групповой удар американскими ракетами по Крымскому мосту, российская ПВО отразила атаку, сообщило Министерство обороны России.

    «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В течение недели оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме базирования украинский истребитель Су-27 и три РСЗО HIMARS.

    Кроме того, за этот же период силы России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь ракет «Точка-У», 11 авиабомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника.

    Силы Черноморского флота и ВКС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ и повредили один. За неделю 57 украинских солдат сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 БПЛА, 569 ЗРК, 17 307 танков и других бронемашин, 1406 РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы спецтехники.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД, где ей выразили решительный протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

    «Итальянские корреспонденты грубо нарушили российское законодательство и основы журналистской этики, использовав свое пребывание на нашей территории для поддержки преступлений киевского режима», – говорится в заявлении министерства.

    Проникновение итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ рассматривается в рамках Уголовного кодекса, и компетентные органы устанавливают обстоятельства данного инцидента, добавили в дипведомстве.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

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    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

    Коментарии (12)
    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    17 августа 2024, 04:47 • Новости дня
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении поселка в зоне спецоперации рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка заставил украинских военных уйти со своих позиций, сообщило Минобороны России.

    Экипаж танка использовал колейный минный трал, чтобы проделать проход в минно-взрывном заграждении ВСУ на подступах к поселку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Машина ворвалась в населенный пункт, экипаж под командованием Полухина с ходу поразил укрепленные огневые точки украинских военных, а затем прикрыл продвижение российских штурмовиков.

    Из-за действий танка ВСУ пришлось уйти с занимаемых позиций и сбежать, они бросили раненых на поле боя, а населенный пункт освободили.

    Ранее в приграничном районе Курской области украинские военные разбежались после ударов ракет с вертолетов Ка-52.

    Коментарии (8)
    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

    Коментарии (17)
    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

    Коментарии (40)
    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

    Коментарии (48)
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