Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, на видеозаписи, попавшей в сеть, отчетливо видно, как украинские солдаты издеваются над ее отцом. Петренко подчеркнула, что ее отец является гражданином России, однако на видеозаписи у него в руках старый украинский паспорт, который остался со времен проживания в Макеевке, передает РИА «Новости».

«Он живой, да. Вчера было видео ­ они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», ­– сказала она.

«Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт», –­ сообщила Петренко.

Накануне в Сети опубликовали новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

Ранее появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».