Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Военное дело», пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео.

Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР, и много лет работал шахтером.

Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.