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    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 21:48 • Новости дня

    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    На видео, опубликованном в Telegram-канале «Военное дело», пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

    Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео.

    Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

    Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР, и много лет работал шахтером.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

    Коментарии (38)
    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

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    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    17 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области

    Military Watch: ВСУ несут большие потери ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область, куда Киев направил свои наиболее боеспособные подразделения, включая западную бронетехнику, пишет военный журнал Military Watch.

    По данным журнала, ВСУ понесли серьезные потери в ходе наступления на Курскую область, Киев направил в этот район свои наиболее подготовленные подразделения, оснащенные современной западной техникой, такой как танки Challenger 2, Т-80 и Leopard, передает РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

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    17 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России серьезно рассматривает информацию о готовящейся провокации со стороны ВСУ, направленной на нанесение удара по Курской АЭС, следует из заявления ведомства.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на Курской АЭС, вызывают серьезную озабоченность.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – подчеркнуто в заявлении.

    Оборонное ведомство сообщает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и несут в себе угрозу глобальной катастрофы.

    «Россия расценивает такие планы как акт ядерного терроризма и оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер», – указано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Коментарии (32)
    17 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское военное руководство разрабатывало планы масштабного наступления на Курскую область на протяжении года, сообщил каналу NBC News высокопоставленный киевский чиновник.

    По его словам, целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери, передает РИА «Новости».

    В материале NBC News отмечается, что идея проведения операции подобной недавней атаке на Курскую область обсуждалась в Киеве на протяжении года.

    Ранее газета New York Times писала, что американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    17 августа 2024, 08:53 • Новости дня
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Близ села Комаровка Курской области более двадцати военнослужащих ВСУ из 22-й отдельной механизированной бригады организованно сдались в плен российским подразделениям, представитель российских силовых структур.

    Отмечается, что украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться в плен из-за тяжелых условий ведения боевых действий и отсутствия поддержки со стороны командования, передает РИА «Новости».

    Известно, что для выхода на связь с российскими подразделениями украинские военнослужащие использовали специальный Telegram-канал.

    Ранее сообщалось, что на Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, один из них – боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    16 августа 2024, 23:58 • Новости дня
    В Харьковской области заявили, что пленные ВСУ раскрыли планы атаки Киева на АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию об атаке на две российские атомные электростанции сообщили украинские военнопленные, участвовавшие во вторжении в Курскую область, заявили в ВГА Харьковской области.

    Военнослужащие 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в нападении на Курскую область, раскрыли данные об атаке на Запорожскую АЭС и АЭС в городе Курчатов в Курской области, сообщили в администрации РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ намереваются напасть на эти две атомные станции, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

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    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    17 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области

    Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных

    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области, потери противника за сутки составили до 300 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

    В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.

    Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

    Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

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    17 августа 2024, 05:37 • Новости дня
    В Курской области подготовили танковые засады для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области танки Т-72Б3М группировки «Север» встали на огневые позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    Танки заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях, военнослужащие замаскировали свои машины для организации танковых засад, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При появлении мобильных бронированных групп ВСУ танки откроют огонь из 125-мм орудий прямой наводкой.

    Экипажи ведут огонь и с закрытых рельефом огневых позиций, складки местности и укрытия позволяют оставаться им незамеченными. Корректировку огня ведут с помощью дронов.

    После того, как танки отстреливаются, машины меняют позиции для исключения ответного огня или атаки беспилотников. Для этого у них есть современные средства РЭБ и усиленная динамическая защита.

    Кроме того, их прикрывают мотострелки, которые следят за воздухом.

    Ранее офицер с позывным «Ветер» рассказал об уничтоженной бронированной группе ВСУ в Курской области. Российским военным удалось захватить одну бронемашину Cougar, один БТР Stryker и пару Roshel Senator.

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    17 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи

    Пропавший после издевательств украинских военных пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки

    Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки в ДНР, и много лет работал шахтером, сообщили СМИ.

    Григорьев, над которым глумились украинские боевики, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом он работал до пенсии на донецких шахтах, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что в России мужчина жил с семьей дочери, его супруга умерла в 2012 году. По данным СМИ, до нападения ВСУ на Курскую область, пенсионер занимался огородом. Соседи и близкие называют его добрым и спокойным дедушкой». Поиски пенсионера пока не увенчались успехом.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (3)
    16 августа 2024, 23:15 • Новости дня
    МИД: Киев впервые ударил с помощью РСЗО HIMARS по мосту в Курской области

    МИД: Киев впервые ударил с помощью РСЗО HIMARS по гражданским объектам в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в пятницу в первый раз применили ракеты западного производства, и вероятно, РСЗО HIMARS для атаки на мост в Курской области, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Впервые ВСУ ударили по гражданским объектам в Курской области реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими РСЗО HIMARS, приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.

    Отмечается, что в результате атаки был полностью разрушен мост через реку Сейм Глушковского района, погибли волонтеры, помогавшие мирным жителям.

    «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – заключила дипломат.

    Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, это осложнило эвакуацию мирного населения.

    Коментарии (3)
    17 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ
    Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На курском направлении в плен сдались еще двое украинских военных, об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Появились пленные, сегодня уже двое пленных», – передает ТАСС.

    Командир спецназа «Ахмат» добавил, что российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. Российские бойцы успешно уничтожают резервы противника.

    Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (2)
    17 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о большом количестве пленных ВСУ у Мартыновки в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ активнее всего сдаются в плен возле Мартыновки в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России взяли наибольшее количество пленных в Курской области близ населенного пункта Мартыновка, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, больше всего пленных ВСУ в Суджанском районе на Мартыновском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    До этого Алаудинов сообщил, что Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ.

    Коментарии (50)
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    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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