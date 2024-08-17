Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.0 комментариев
Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи
Пропавший после издевательств украинских военных пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки
Пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки в ДНР, и много лет работал шахтером, сообщили СМИ.
Григорьев, над которым глумились украинские боевики, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом он работал до пенсии на донецких шахтах, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сообщается, что в России мужчина жил с семьей дочери, его супруга умерла в 2012 году. По данным СМИ, до нападения ВСУ на Курскую область, пенсионер занимался огородом. Соседи и близкие называют его добрым и спокойным дедушкой». Поиски пенсионера пока не увенчались успехом.
Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».
Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.
На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.