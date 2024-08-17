Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи

Пропавший после издевательств украинских военных пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки

Tекст: Вера Басилая

Григорьев, над которым глумились украинские боевики, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом он работал до пенсии на донецких шахтах, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в России мужчина жил с семьей дочери, его супруга умерла в 2012 году. По данным СМИ, до нападения ВСУ на Курскую область, пенсионер занимался огородом. Соседи и близкие называют его добрым и спокойным дедушкой». Поиски пенсионера пока не увенчались успехом.

Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.