Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.6 комментариев
Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека
Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека
Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.
В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.
Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.
По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.
В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.