  • Новость часаТела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня

    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    В ФРГ арестован обвиняемый в шпионаже гражданин Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранительные органы задержали и арестовали гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в сборе военной информации о восточном фланге НАТО якобы в интересах России.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте 53-летнего гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в агентурной деятельности. Задержание прошло в четверг в федеральной земле Бранденбург на востоке страны, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня следственный судья федерального суда привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Вадима Я.», – говорится в сообщении ведомства.

    По версии следствия, задержанный целенаправленно искал контакты с сотрудниками европейских оборонных предприятий для сбора «информации военного значения» о восточном фланге НАТО. Сообщается, что эти данные якобы собирались в интересах российской стороны. Впрочем, часть собранной информации была получена из открытых источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкие правоохранители задержали украинца Вадима Я. по подозрению в шпионаже.

    Ранее в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    А летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Бундесвер сорвал цифровую модернизацию боевых машин пехоты Marder

    FAZ: Бундесвер не смог установить цифровые радиостанции на бронемашины Marder

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска ФРГ столкнулись с невозможностью оснастить устаревшие боевые машины пехоты Marder новейшими системами связи в рамках масштабной программы цифровизации армии.

    Боевые машины пехоты Marder признаны не соответствующими критериям программы «Цифровизация сухопутных операций» (D-LBO). В ходе испытаний на полигоне Мунстер выяснилось, что современные цифровые радиостанции несовместимы с проводкой и системой интеркома старой бронетехники, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Представитель министерства обороны ФРГ пояснил, что для выполнения обязательств перед НАТО командование решило заменить Marder на более новые БМП Puma в 37-й мотопехотной бригаде, которая должна быть переброшена в Литву к 2027 году. Современную технику срочно изымут у батальона в Баварии.

    Амбициозная программа D-LBO стоимостью в миллиарды евро с самого начала сопровождалась логистическими ошибками. Новые радиостанции не помещались в машины, из-за чего рабочим приходилось менять кабели и наваривать крыши.

    Кроме того, полевые тесты выявили критические сбои в системе связи и комплексе распознавания целей «свой-чужой». В результате бундесвер вынужден внедрять урезанную версию цифровой системы.

    Министр обороны Германии Борис Писториус признал отставание оборонной промышленности от графика поставок на 300 единиц техники.

    На данный момент базовой цифровой системой оснащено лишь около 2 тыс. машин из запланированных 16 тыс., а завершить оцифровку автопарка планируется только к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкие власти запланировали направить почти 2 млрд евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера.

    Летом эксперты предложили переориентировать программу модернизации армии на разработку беспилотников и искусственного интеллекта вместо закупки классических танков.

    Весной бундесвер потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая оказалась неработающей.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии

    NDR: Число вооруженных экстремистов в Германии превысило 1,6 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на ужесточение законодательства, количество состоящих на учете экстремистов, легально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось в Германии до 1,6 тыс. человек, сообщила телерадиокомпания NDR.

    Власти Германии столкнулись с ростом числа радикалов, состоящих на учете в правоохранительных органах и имеющих официальное разрешение на хранение оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    По данным журналистов, показатель вырос с 1,5 тыс. человек в 2024 году до более чем 1,6 тыс. к концу 2025 года. Количество действующих разрешений на оружие оказалось на 100 единиц больше, чем годом ранее.

    При этом наибольшая часть владельцев арсеналов – 1,3 тыс. человек – относится к правоэкстремистским движениям и так называемым рейхсбюргерам. Исламисты и леворадикалы составляют меньшинство.

    Лидерами по количеству зарегистрированного у экстремистов огнестрельного оружия стали федеральные земли Баден-Вюртемберг, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Ранее в ФРГ ужесточили нормы законодательства, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у лиц, поставленных на учет из-за радикальных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба военной контрразведки Германии зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    В марте немецкая пресса отметила трехкратный рост выдачи лицензий на газовое и сигнальное оружие.

    В прошлом году глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил о росте правоэкстремистских преступных групп среди молодежи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    Российские штурмовики прошли болота вброд для взятия Сергеевки
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации