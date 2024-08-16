Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
Новой информации о судьбе 74-летнего жителя Курской области, над которым издевались двое украинских военных в касках СС, нет, сообщила его дочь Светлана Петренко.
По словам Петренко, новых данных об отце пока не удалось получить, передает РИА «Новости».
«Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем», – сказала женщина.
Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что пенсионер до сих пор не вышел на связь, родственники продолжают его поиски.
«Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», – сказал он.
Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером, называя его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья).