Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения
Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.
По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.
Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.
«Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.
«Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.
Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.
«В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.
Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.
На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.