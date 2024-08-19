Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм

«ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

«Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.