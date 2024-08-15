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    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 15:00 • Новости дня

    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов

    Глава Минобороны Белоусов: Генштаб разработал план по дополнительной защите Белгородской области

    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил России подготовил план конкретных действий по дополнительным мерам защиты Белгородской области от атак со стороны Украины, сообщил глава министерства обороны Андрей Белоусов.

    В частности, в нем идет речь о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств для выполнения основных задач, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов в четверг провел совещание по безопасности приграничных регионов России – Курской, Брянской и Белгородской областей.

    «В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ», – сообщило Минобороны.

    В четверг в Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня.

    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все оружие, полученное Украиной от Вашингтона и стран НАТО, вскоре окажется в распоряжении России, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

    «В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», – написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

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    15 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинский военнопленный раскрыл детали планов наступления на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен в ходе боев в Курской области украинский военнослужащий Михаил Шкода рассказал, что Киев скрывал конечную цель операции, чтобы сохранить элемент неожиданности, сообщило Министерство обороны России.

    По его словам, военнослужащим было сказано, что предстоит участвовать в «рейде» на территорию России, но точное место назначения держалось в секрете. Лишь непосредственно перед началом операции солдаты узнали, что их отправляют в Курскую область, передает ТАСС.

    Шкода добавил, что окончательное понимание цели операции пришло к военнослужащим, когда они увидели карты местности и получили указания о порядке следования техники.

    Военнопленный также описал состав украинской группы, участвовавшей в наступлении. В нее входили четыре бронеавтомобиля: два американских Stryker и два Humvee, которые выполняли функции разведки, а также основная ударная группа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

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    15 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    Wall Street Journal: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, украинские чиновники заговорили о возможности подрыва газопроводов еще в мае 2022 года, передает ТАСС.

    Изначально планировалось, что в операции будут участвовать несколько дайверов и женщина, якобы устроившие круиз на небольшой яхте. Финансировать операцию согласились украинские бизнесмены.

    Такой план получил одобрение Зеленского, однако тот попытался его остановить после того, как об операции узнали в Центральном разведывательном управлении США.

    Более того, президент Украины поручил остановить операцию из-за требования ЦРУ, однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его, а затем и вовсе изменил первоначальный план – привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

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    15 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Мэр Суджи назвал фейком репортаж украинских СМИ якобы из центра города

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Суджи Виталий Слащев опроверг информацию украинских СМИ якобы из центра города о том, что населенный пункт заняли ВСУ.

    В Telegram-канале «RT на русском» опубликован комментарий мэра Суджи касательно репортажа украинских СМИ.

    «Не верьте фейкам. Суджа наша была, есть и будет», – заверил Слащев.

    Ранее врио губернатора Курской области полковник Алексей Кондратьев заявил, что ситуация в городе Судже остается напряженной, однако над зданием администрации города развевается российский флаг.

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    15 августа 2024, 10:39 • Новости дня
    В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня
    В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Вследствие сложной гуманитарной ситуации, вызванной обстрелами и разрушениями, в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

    По его словам, такое решение было принято с учетом масштабных разрушений и гуманитарной катастрофы на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

    «Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной. Местные власти не справляются с масштабами этой катастрофы самостоятельно», – пояснил Куренков.

    Уточним, введение режима ЧС федерального уровня позволит мобилизовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, федеральные власти смогут оказать более эффективную помощь пострадавшим регионам, выделить необходимые финансовые средства для восстановления инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению.

    Ранее Краснояружский район Белгородской области покинули около 11 тыс. человек, порядка 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, у них есть питание и предметы первой необходимости.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    14 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения броневика Stryker ВСУ в Курской области

    ВС России уничтожили еще один броневик Stryker ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили в приграничном районе Курской области еще одну украинскую бронемашину Stryker производства США, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки ВС России «Север» обнаружили броневик ВСУ с помощью разведывательного беспилотника ZALA, после чего по нему был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в среду российские военные уничтожили бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье.

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    14 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

    Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская биржа в среду приостановила торги на фондовом рынке, следует из сообщения пресс-службы биржи.

    Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18 мск, сообщила Мосбиржа, передает ТАСС.

    Причина такого решения не называется. Точное время возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

    В феврале Мосбиржа приостановила торги из-за ошибки конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

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    14 августа 2024, 18:59 • Новости дня
    Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места

    МЧС: Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места

    Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы, сообщило МЧС России.

    По информации ведомства, только за последние сутки в безопасные места переселены более 300 человек, передает ТАСС. Всего на сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тыс. жителей Курской области, включая 2,5 тыс. детей.

    Работы по временному переселению и всестороннему обеспечению жителей курского приграничья продолжаются, подчеркнули в МЧС, отметив, что более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек готовы к приему граждан.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области.

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    14 августа 2024, 20:04 • Новости дня
    Алаудинов назвал численность зашедшей в Курскую область группировки ВСУ

    Алаудинов: Среди напавших на Курскую область солдат ВСУ было много иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территорию Курской области заходили около 12 тыс. бойцов ВСУ, среди которых было много иностранцев, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, для нападения на Курскую область Украина собрала со всех участков и направлений «части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта», передает РИА «Новости».

    Говоря об иностранцах, участвовавших в операции ВСУ, генерал сообщил, что изначально их было очень много, но большая часть из них уже уничтожена. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», – сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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