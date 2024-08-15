  • Новость часаБомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    Ка-52 поразил ракетами скопление ВСУ в Курской области
    Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га Курской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 18:40 • Новости дня

    Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий сформировали в Министерстве обороны, первое заседание провел глава ведомства Андрей Белоусов.

    Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей создан по указу министра, заявил Белоусов на заседании, передает ТАСС.

    Он добавил, что целью совета является повышение эффективности обеспечения группировок войск, прикрывающих границу и население.

    В Минобороны пояснили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохраняют за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье, созданный совет не подменяет их, а занимается вопросами обеспечения войск всем необходимым.

    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

    Коментарии (19)
    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

    Коментарии (10)
    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Коментарии (0)
    15 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области

    Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области

    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

    По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».

    Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.

    Коментарии (37)
    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

    Коментарии (27)
    15 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Курской области, у села Борки, Российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    После нанесения ВС России удара из ствольной артиллерии был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

    Коментарии (18)
    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

    Коментарии (34)
    15 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) для ударов по Курской области, сообщает американский Forbes.

    Как пишут «Ведомости», издание проанализировало видео, на которых украинские Су-27 бомбят Теткино в Курской области. Как отмечается в материале, в свою очередь ВКС России наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

    Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    Коментарии (5)
    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

    Коментарии (15)
    15 августа 2024, 11:50 • Новости дня
    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область

    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то что многие из них официально заявляли об обратном, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Independent.

    Подоляк опроверг заявления США и Британии о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. Он заявил, что есть вещи, которые необходимо сделать «с элементом неожиданности», но непубличные обсуждения с западными партнерами были, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Он выразил сожаление, что Украине не разрешают использовать британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российской территории.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец, сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В Крупце завершено уничтожение боевиков ВСУ и восстановлен контроль над ним, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север», авиация и артиллерия отразили атаку украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

    Сорваны атаки ВСУ при нанесении комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки.

    ВСУ в этой местности потеряли до 90 человек, пять американских БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

    Авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

    Также поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

    Колонну из 15 топливозаправщиков у Лубны в Сумской области уничтожили ударом комплекса «Искандер-М».

    Авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов, материальных средств у Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 340 человек, 19 единиц бронетехники, 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 человек, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (8)
    15 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим КТО (контртеррористической операции) позволяет ВС России применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов, сообщил военкор Александр Сладков.

    Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

    Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

    По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

    «Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

    Коментарии (10)
    15 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинский военнопленный раскрыл детали планов наступления на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен в ходе боев в Курской области украинский военнослужащий Михаил Шкода рассказал, что Киев скрывал конечную цель операции, чтобы сохранить элемент неожиданности, сообщило Министерство обороны России.

    По его словам, военнослужащим было сказано, что предстоит участвовать в «рейде» на территорию России, но точное место назначения держалось в секрете. Лишь непосредственно перед началом операции солдаты узнали, что их отправляют в Курскую область, передает ТАСС.

    Шкода добавил, что окончательное понимание цели операции пришло к военнослужащим, когда они увидели карты местности и получили указания о порядке следования техники.

    Военнопленный также описал состав украинской группы, участвовавшей в наступлении. В нее входили четыре бронеавтомобиля: два американских Stryker и два Humvee, которые выполняли функции разведки, а также основная ударная группа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (6)
    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

    Коментарии (3)
    15 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    Sky News: ВСУ используют британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2, сообщили источники британского телеканала Sky News.

    Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно, сообщили собеседники Sky News, передает ТАСС.

    По данным, этими танками управляют военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Ранее Госдеп США сообщал, что Вашингтон кулуарно обсуждает с Киевом возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    По данным СМИ, ВСУ также использовали для ударов по Курской области американские авиабомбы с наведением по GPS JDAM.

    Коментарии (7)
    Главное
    В ФРГ призвали требовать компенсацию от Киева и Варшавы за подрыв «Севпотоков»
    Лукашенко назвал условие применения Белоруссией ядерного оружия
    Грузия назвала главные доказательства вины Саакашвили в войне 2008 года
    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД
    Генштаб разработал план дополнительной защиты приграничных районов
    Нурмагомедов погасил многомиллионные долги по налогам
    Умерла штурман авиаполка «Ночные ведьмы» Брок-Бельцова

    Что происходит с импортом товаров из Китая

    Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи после новых июньских санкций США. Это грозит резким падением импорта и ростом цен. Однако эксперты указывают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, и рассказывают о возможных ошибках при проведении транзакций. Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом

    Украина надеется создать «зону безопасности» в приграничных российских областях. Однако желания политиков не соотносятся с реалиями на земле. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии ВС РФ. Зачем офис Зеленского строит воздушные замки на российской земле? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам

    Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............