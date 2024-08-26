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Политолог объяснил требование Киева к Минску отвести военных от границы
Политолог Скачко: Украина готовится к началу боевых действий против Белоруссии
МИД Украины неспроста призвал Белоруссию отвести военных от границы. Во-первых, заявление следует расценивать как подготовку к началу боевых действий против белорусской стороны. А во-вторых, таким образом в Киеве пытаются переложить ответственность за готовящуюся провокацию с себя на Минск, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.
«Киевское руководство продолжает действовать, руководствуясь тактикой трусов. По их версии, они могут предпринимать любые шаги, но при этом не отвечать за последствия», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что именно Киев перебросил значительную часть войск к границе, а Минск лишь ответил зеркально. Теперь же МИД Украины «выкатил» требование к Белоруссии.
«Таким образом офис Зеленского пытается переложить ответственность за готовящуюся приграничную провокацию на белорусскую сторону», – убежден собеседник. Политолог призвал серьезно относиться к дипломатическому заявлению Киева, поскольку, по его мнению, это можно расценивать и как подготовку к началу боевых действий против Белоруссии. «ВСУ могут пойти на это по приказу Запада. Причем против республики задействуют серьезный арсенал, который есть как у украинцев, так и у наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Напомню, что планы по белорусскому направлению периодически обсуждаются и украинскими чиновниками, и европейскими политиками», – указал Скачко.
«На случай реализации этого сценария на Украине наверняка уже сочинили объяснения: будто бы именно Минск их спровоцировал, а они лишь защищались. Фактически, заявление МИД – это подстилание соломки», – допускает спикер. Вместе с тем, готовы отговорки и на случай, если операция провалится. «Тогда в Киеве будут говорить о том, что в их неудачах виноваты не они сами, а Белоруссия, которая хорошо подготовилась и смогла отразить атаку. Украинские власти решили покричать перед дракой», – добавил политолог.
Собеседник убежден: Белоруссия не оставит без внимания все эти «махинации». «Республика, как сказал Александр Лукашенко, гарантированно защитит себя от любой угрозы, а также выполнит свои союзнические обязательства перед Москвой», – заключил Скачко.
Ранее МИД Украины призвал Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, что Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины».
«Призываем должностных лиц Белоруссии не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня», – заявили в министерстве.
Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать «никаких недружественных действий против белорусского народа». Вместе с тем, там добавили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».
Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной. Это произошло на фоне переброски подразделений ВСУ к белорусско-украинской границе. По оценкам Александра Лукашенко, там находятся более 120 тыс. украинских бойцов.