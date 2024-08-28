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    Зеленский сжигает мосты

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    28 августа 2024, 12:00 Мнение

    Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Украины, который в ближайшее время будет представлен Д. Байдену, К. Харрис и Д. Трампу.

    Оставим для критиков украинского президента возможность съязвить по поводу его самостоятельности и не будем раскрывать тезис о том, что Зеленский своим заявлением лишь подтверждает вывод экспертов о войне России с США.

    Интересен совсем другой аспект.

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Игра состояла в том, чтобы дать аргументы некоторым колеблющимся странам усилить давление на Россию с целью подталкивания ее к участию в «бюргенштокском формате». Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    Важно зафиксировать:

    Признание очевидного. Заявления Зеленского подтверждают то, о чем с самого начала говорили российские официальные лица. «Бюргенштокский формат» – это не про мирные переговоры. Это про PR-продвижение «плана победы» Украины. Вероятно, страны Глобального Юга, которые искренне поверили в миротворческий характер мероприятия в Швейцарии, сейчас чувствуют себя обманутыми.

    Украина – недобросовестная сторона. Российские официальные лица давно сделали окончательные выводы относительно договороспособности киевского режима. Еще после срыва Стамбульских соглашений. Именно поэтому МИД РФ осторожно комментировал заявления властей Украины о готовности к мирным переговорам. Доверия словам Зеленского нет. Президент Украины не может оцениваться как способный на мирные переговоры. Но и даже в случае каких-то конкретных действий в направлении мирного процесса я бы предостерегся доверять ему. Его задача: вывести российскую сторону из нынешнего состояния – сделать шаг навстречу. Это будет воспринято Западом как слабость. После чего Зеленский совершит очередной финт.  

    Зеленский рискует. Не просто так заявлено потенциальное место и время презентации так называемого плана победы (Генассамблея ООН, которая пройдет в середине сентября). Зеленский пытается добиться поддержки Запада, именно поэтому идет на радикализацию конфликта, он пытается продемонстрировать способность ВСУ добиваться целей военным путем. Теперь 22-23 сентября нагружается символическим значением. Если к этому периоду ВСУ будут отодвинуты в Курской области и параллельно потеряют ряд городов Донецкой области, Зеленский со своим «планом победы» для Байдена будет выглядеть довольно глупо.

    Понаблюдаем.

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