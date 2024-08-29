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    29 августа 2024, 11:30 • Экономика

    Россия бросила вызов макаронной державе Италии

    Россия бросила вызов макаронной державе Италии
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия как мировой лидер по экспорту пшеницы параллельно наращивает экспорт продукции переработки из нее. Уже четыре года растут поставки российской муки, а теперь настала очередь для взлета макаронных изделий. Доходность от их экспорта в разы превышает доходность от экспорта пшеницы.

    Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы, однако в последние годы она начала параллельно активно развивать экспорт продукции переработки зерна. Уже несколько лет Россия наращивает экспорт муки, а теперь начала увеличивать экспорт продукции еще более глубокой переработки – макаронных изделий.

    За семь месяцев 2024 года экспорт макаронных изделий из России вырос на 20% – до 65 тыс. тонн, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. В прошлом году экспорт тоже рос: за весь год увеличился на 8% – до 118 тыс. тонн. В этом году результат ожидается более высокий. Более того, тенденция на рост экспорта макарон из России ожидается в ближайшие минимум шесть лет. Минсельхоз ждет рост российского экспорта пасты до 200 тыс. тонн к 2030 году.

    В мировом масштабе позиции России еще невелики. Россия занимает пока 12-е место с долей в 1,5%, но мы явно стремимся занять большую долю. Всего в прошлом году в мире было поставлено 7,8 млн тонн макаронных изделий. Мировыми лидерами по экспорту являются Италия, Турция и Китай.

    В экспорте пшеницы России нет равных в мире. В экспорте муки мы тоже делаем большие успехи. Поставки здесь растут уже четыре года подряд. За семь месяцев 2024 года Россия поставила более 740 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Это вообще на 38% больше, чем годом ранее. Нашу муку закупают Афганистан, Китай и Ирак. Это главная тройка импортеров отечественной муки.

    К 2030 году Россия может нарастить экспорт муки до 1,7 млн тонн, подсчитали в «Агроэкспорте». Расширять поставки можно за счет освоения новых рынков стран ближнего зарубежья, Азии, Персидского залива и Африки.

    Однако доходность экспорта продуктов переработки выше, чем сырья.

    «Макаронные изделия в разы дороже пшеницы, используемой при их производстве. Для России подобное соотношение составляет 2,5 раза, а для ведущих экспортеров пшеницы – 4,4 раза. Такой разрыв в ценах – еще одно подтверждение потенциала роста российского экспорта»,

    – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии.

    Однако объемы экспорта пшеницы и макаронных изделий, конечно, сильно несопоставимы. «Экспорт макаронных изделий практически незаметен на фоне экспорта пшеницы как в России, так и среди крупных экспортеров зерна. В стоимостных показателях он составляет 0,3% и 1,2%, а в натуральных – 0,1% и 0,3% соответственно», – отмечает Терновский.

    Эти цифры, по его словам, показывают, что Россия отстает от других стран, обладающих ресурсами зерна как в физическом объеме поставок, так и в цене экспортируемой продукции. Поэтому логично ожидать кратного роста экспорта макаронных изделий из России. Кроме того, росту поставок пасты могут помогать экспортные пошлины на зерно, так как сырье для российских переработчиков обходится дешевле, чем для конкурентов на мировом рынке, добавляет Терновский.

    Наращивать экспорт как муки, так и макаронных изделий намного тяжелее, чем экспорт зерна, в том числе потому, что эти рынки очень конкурентные, пробиться новым игрокам тяжело. К тому же перевозить пшеницу гораздо дешевле макарон.

    Однако наращивать поставки готовой продукции, а не только сырья, крайне важно в целом для экономики страны. «Увеличение экспорта макаронных изделий вносит свой вклад в рост несырьевого неэнергетического экспорта. Это выгодно как для компаний, которые повышают устойчивость бизнеса и получают новые рынки сбыта, так и для государства, которое получает рост промышленного производства, снижение безработицы, повышение доли налогов в бюджете», – считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

    Однако рост экспорта пасты из России полезен не только бизнесу и государству, но и самому российскому рынку зерна. «Более высокий спрос на пшеницу внутри России расширит поле для маневров российским экспортерам зерна. Они смогут перераспределять товарные потоки с внешних рынков на внутренний, когда мировые цены на пшеницу снижаются или правительство РФ ограничивает экспорт», – говорит Прикладова.

    Сейчас наибольший объем макаронных изделий из России покупают Казахстан, Белоруссия и Туркменистан. На них приходится немногим больше половины всего экспорта в физическом выражении. Куда еще можно пристроить российскую пасту?

    «В поставках макаронных изделий на мировой рынок важное значение имеет географический фактор, за исключением Италии с ее историей производства и брендами. Перевозить макароны значительно дороже, чем пшеницу, и на объем поставок влияют расстояния между экспортером и импортером, а также наличие общих сухопутных границ. Поэтому можно ожидать роста поставок из российских регионов за Уралом в азиатские страны, а также из европейской части страны в страны Ближнего Востока», – говорит Терновский.

    Один из крупнейших производителей макаронных изделий в России – компания «Макфа» – при поддержке Российского экспортного центра в прошлом году начал сотрудничать с крупными дистрибьюторами Саудовской Аравии и Ирана.

    Основная производственная площадка компании расположена в Челябинске, который стали считать макаронной столицей России. В планах компании на 2024 год – нарастить экспорт аж в четыре раза.

    В зависимости от видов макаронных изделий будут различаться и потенциальные рынки сбыта, отмечает Прикладова. Например, поставщики макаронных изделий из твердых сортов пшеницы могут составить конкуренцию итальянским производителям на рынках Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и других стран Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом поставщики лапши быстрого приготовления могут расширить свой бизнес за счет азиатского и африканского регионов, считает эксперт.

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