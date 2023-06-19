Взгляд
19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
Разделы

На чем разбогатеет Россия в будущем

Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью Дмитрий Петроченко/РИА Новости
«Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», говорит президент Путин, а глава Минфина Силуанов ищет способы увеличить долю России в «мировом экономическом пироге». Как могут быть реализованы эти амбициозные цели, что именно имел в виду Силуанов и какие пять отраслей должны стать движущей силой будущих достижений российской экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
Перейти в раздел…

Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские фейки испортились

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. Подробности...

Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Подробности...

Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

Перейти в раздел…

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
    Рогов: ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении Джип с чиновниками из Запорожской области взорвался в Крыму Британские СМИ узнали о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко Появился проект продления ВСМ «Москва – Петербург» до Минска
    Военкоры показали кадры боя в ЛНР из кабины штурмовика Берлин допустил вину Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса» Пекин потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе» Турецкие СМИ нашли в США причастного к убийству посла России
    Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев Украинский журналист Гордон пожаловался жене на отсутствие «рывка» у ВСУ Кедми: Сообщения о передаче танков «Меркава» Польше и Украине – лживая дезинформация В Общественной палате предложили законодательно закрепить даты майских каникул

    союзное государство


    Минский политолог: ВСУ планируют повторить белгородский сценарий в Белоруссии

    визит блинкена в пекин


    Американист: Нормализация отношений Китая и США практически невозможна

    спецоперация на украине


    Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца

    Видео

    проблемы в экономике


    Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

    мирная инициатива


    Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

    торговый флот


    Россия вкладывается в судостроение по-крупному

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    На чем разбогатеет Россия в будущем

    Обозначены пять важнейших экспортных отраслей России на мировом рынке
    Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью
    		  
    19 июня 2023, 14:50
    Фото: Дмитрий Петроченко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Скворцов

    «Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», говорит президент Путин, а глава Минфина Силуанов ищет способы увеличить долю России в «мировом экономическом пироге». Как могут быть реализованы эти амбициозные цели, что именно имел в виду Силуанов и какие пять отраслей должны стать движущей силой будущих достижений российской экономики?

    «Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», – заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Подробнее свою мысль Силуанов не разъяснил. О чем идет речь? Возможны несколько интерпретаций заявления главы Минфина.

    «Пирог» высоких технологий

    Если рассматривать тезис Антона Силуанова буквально, то он уместно звучал бы в устах руководителей империалистических государств XIX века – эпохи, когда завершался раздел мира и определялось, какие колонии будет эксплуатировать правящий класс той или иной страны. Собственно, концессии на реке Ялу в Корее стали запальным фитилем Русско-Японской войны 1904-1905 годов (хотя причины той войны лежали совсем в другой плоскости).

    Сегодня даже коллективный Запад, продолжающий обогащаться за счет других стран, действует тоньше, упаковывая свой хищнический интерес в яркую обложку борьбы за включение тех или иных стран в мировую рыночную экономику, за продвижение демократических свобод (в том числе свободы предпринимательства), против изменения климата и т. д. А сама доля «мирового экономического пирога» отделяется в их пользу с помощью финансовых механизмов и долларового печатного станка.


    Распад глобального мира на валютные зоны, предрекаемый некоторыми экономистами как у нас, так и на Западе, казалось бы, может дать возможность новым региональным центрам увеличивать свою долю экономического пирога. Прежде всего – с эмиссии своей валюты и создания своих финансовых механизмов, действующих в рамках образующихся валютных зон, за счет других стран своей зоны. Но это подрывает саму идею безамериканского мира, основанного на равноправном сотрудничестве.

    Тезис Силуанова можно понимать и более прямолинейно. Подняв статистику оттока капитала из России за последние 30 лет, можно увидеть, что доля мирового ВВП, достававшаяся все эти годы населению страны и предпринимателям, продолжавшим развивать свой бизнес в ней, а не за ее пределами, была существенно меньше, чем страна в целом зарабатывала. Одно только избавление от «оброка» мировой долларовой системы увеличит приходящуюся на Россию долю мирового потребления как минимум на 10% (в 2022 году ВВП России составил 2,13 трлн долларов, а отток капитала – 217 млрд долларов). В реальности, конечно, важно было бы и на что пошли бы не вывезенные из России деньги: на дополнительные инвестиции или на рост потребления?

    И здесь важной является цель, поставленная в выступлении на ПМЭФ Владимиром Путиным. «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда», – сказал президент.

    Он увязал рост зарплат с ростом отдачи от работников, но не за счет более интенсивной эксплуатации труда, а за счет лучшей организации работ и инвестиций как в производство, так и в человеческий капитал.

    «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что «курс на открытость экономики – это, безусловно, наш важнейший принцип».

    Но включение в международное разделение труда (даже с дружественными странами) может происходить в рамках различных сценариев. В свое время Китай (а до этого Япония и Южная Корея) включился в это разделение труда, обладая единственным преимуществом – трудолюбивой и дешевой рабочей силой.

    У России, конечно, есть природные ресурсы. Но не на расширении их экспорта должна строиться экономическая стратегия России – о чем и говорит президент. Увеличения «доли экономического пирога» для нее в долгосрочной перспективе можно добиться, лишь увеличивая высокотехнологический экспорт и экспорт продукции, в производстве которой у нас есть естественные конкурентные преимущества. Среди них есть как минимум пять важнейших.

    1. Сельское хозяйство и удобрения

    Так, поставки продукции агропромышленного комплекса за рубеж в прошлом году составили, по словам президента, 41 млрд долларов (почти 7% российского экспорта). Дальнейший рост зернового (и шире – сельскохозяйственного) экспорта возможен.

    Естественное конкурентное преимущество России – площадь плодородных почв и развитое производство сельхозудобрений (которые и сами являются предметом экспорта). Причем производство удобрений, достаточно энергоемкое, в России сегодня оказывается более дешевым, чем, например, в Европе. А рынок удобрений среди небогатых стран, озабоченных вопросом как накормить растущее население, только растет.

    2. Атомная отрасль

    Более 10 млрд долларов составила в прошлом году экспортная выручка Росатома. Причем российские атомщики зарабатывают не только на строительстве электростанций. Росатом поставляет топливные сборки уже работающим (и давно) АЭС, причем не только для станций советской и российской постройки, но и для АЭС американских проектов. Услуги по модернизации действующих АЭС тоже приносят Росатому солидную выручку.

    А турецкая атомная станция «Аккую» представляет собой пример эффективных зарубежных инвестиций.

    Росатом строит эту станцию «для себя», и его дочерние структуры будут продавать вырабатываемую на ней электроэнергию Турции. Часть по фиксированному тарифу (который примерно в полтора-два раза выше российского), а часть по рыночным расценкам, которые в Турции намного выше фиксированного тарифа. И все вырученные деньги будут приходить в Россию как экспортная выручка в течение всего жизненного цикла АЭС.

    3. Военно-промышленный комплекс

    14,6 млрд долларов составил в 2021 году объем экспорта российского оружия. В 2022 году цифры по понятным причинам несколько снизились, но в долгосрочной перспективе спрос на российское оружие в мире сохраняется, а с учетом роста числа стран, желающих вступить в БРИКС – есть шансы на увеличение этого спроса. Хотя российским оружейникам придется конкурировать с китайским оружием. Наращивать свою долю рынка можно только предлагая все более совершенные изделия.

    4. Судостроение

    Лет через десять, если все намеченные планы реализуются, в число российских экспортных отраслей может войти судостроение, которое в ближайшие годы начнет существенно увеличивать количество и тоннаж спускаемых на воду судов. Но о сколько-нибудь массовом экспорте продукции судостроения речь пойдет только после обеспечения средствами морского транспорта российских экспортно-ориентированных отраслей.

    5. Авиапром

    Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью (стоит вспомнить, что СССР контролировал в конце 1970-х годов около 40% мирового рынка гражданской авиации). Сначала, правда, возрождающемуся авиастроению надо обеспечить возможность обновления самолетного парка отечественным авиакомпаниям. В первую очередь это полностью переведенные на отечественные комплектующие Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Но и совместный с китайцами проект широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера (CR 929) может дополнить их линейку.

    А там может выйти на рынок очередное поколение транспортных самолетов линейки Ил-86 и пассажирских – Ил-96. Ну и гипотетическую возможность реинкарнации в той или иной форме «Руслана» Ан-124 тоже надо иметь в виду.

    Совместно с партнерами

    Список потенциальных экспортных отраслей можно продолжать. Не во всех из них Россия может обойтись своими силами. Некоторые направления придется делать в кооперации с китайскими (и может быть, иранскими) коллегами. Например, преодолевать американские санкции по ограничению доступа наших стран к высокопроизводительным чипам придется совместно.

    Если голландская ASLM перестанет продавать передовое литографическое оборудование в Китай, его созданием нам придется заниматься вместе с китайскими товарищами.

    У тех есть определенный опыт в производстве чипов предыдущих поколений и эксплуатации соответствующего оборудования и даже попытках его производства. Но дальнейший прогресс в этой сфере требует использования более коротких волн (рентгеновского и гамма-излучения).

    У России есть заделы в создании лазеров с такой частотой излучения. Но для их использования в производстве чипов нужна будет особо точная механика. Если эту проблему удастся решить, у России и Китая откроются совместные возможности для очень высокотехнологичного и высокомаржинального экспорта.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •