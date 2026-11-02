ПВО уничтожила более 30 беспилотников над Ростовской областью

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском», – сообщил губернатор в Max.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах региона. В субботу в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 90 беспилотников. В пятницу средства противовоздушной обороны уничтожили около 50 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.