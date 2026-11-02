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ПВО уничтожила более 30 беспилотников над Ростовской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 30 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском», – сообщил губернатор в Max.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах региона. В субботу в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 90 беспилотников. В пятницу средства противовоздушной обороны уничтожили около 50 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.