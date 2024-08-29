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    29 августа 2024, 21:45 • Общество

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее, противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше?

    Ситуация в Курской области «окутана туманом войны» в большей степени, чем на некоторых других участках линии боевого соприкосновения.

    Во-многом это связано с тем, что вторжение ВСУ изначально имело для Киева пропагандистский смысл и затевалось в ущерб реальному военному планированию. Противнику требовалась «картинка», чтобы покричать перед Западом об «уязвимости России» и «безопасности красных линий», но в деталях эта «картинка» – порождение украинской фантазии, а не репортажный снимок, отражающий реальное положение дел.

    В то же время, открывать практически любую информацию о незнакомых украинцам местах неразумно, и из соображений информационной гигиены ход боевых действий в Курской области освещается крайне скупо. Но подвести кое-какие промежуточные итоги можно уже сейчас.

    Этой операцией ВСУ добились только краткосрочного тактического успеха. По сути это был рейд мобильных групп, но очень многочисленных и оснащенных: считая силы обеспечения, до 30 тысяч человек.

    Ставка делалась на максимальное продвижение вглубь российской территории, а говорить о некоем максимуме такого продвижения можно лишь умозрительно. Предварительный анализ указывает на Курскую АЭС, а также на планировавшийся захват нескольких исторических райцентров (Рыльск, Льгов).

    Это, впрочем, уже не так важно, поскольку структура момента требует от ВСУ окапывания и перехода к обороне захваченного в Курской области. Не зря же туда завозили столько инженерной и другой специальной техники.

    Наступательный потенциал группировки практически исчерпан, коммуникация для доставки подкреплений по сути одна (трасса Сумы - Курск) и простреливается ВС РФ.

    По рисунку на карте проникновение украинцев на территорию РФ представляет собой вытянутую кишку, уязвимую для контратак и на флангах, если отталкиваться от рельефа местности. Тем не менее, по инерции группировка продолжает «накаты» в направлении Коренево и в районе Суджи.

    Другой предполагаемой целью этой операции для Украины было выманивание на себя российских частей для временного облегчения ситуации на других участках фронта. ВС РФ действительно перебросили в Курскую область достаточные силы для сдерживания агрессии, но желаемого украинцами эффекта это не дало: успешные наступательные действия ВС РФ продолжились на покровском, торецком, южнодонецком, купянском направлениях и даже в Часов Яре.

    К 29 августа для ВСУ сложилась критическая ситуация на большом участке фронта вплоть до угрозы его обрушения. На покровском направлении оборона ВСУ уже по факту разрушена, противник практически не оказывает сопротивления в Селидово, Мирнограде (Димитров) и на подступах к Покровску (Красноармейску).

    На волоске висит оборона и остатков торецкой агломерации. После занятия два дня назад Константиновки (сельской) создалась угроза окружения группировок в Угледаре и освобождения Кураховки.

    Речь идет уже о скором (пара недель) выходе ВС РФ на новую линию фронта Покровск-Селидово-Курахово-Угледар.

    Группировка ВСУ окажется прижатой к агломерации Краматорск - Славянск с неизбежной потерей Часов Яра.

    Неожиданно быстрым стало освобождение 29 августа Синьковки – по сути пригорода Купянска, бои за которую шли более года. Это уже – прямой результат перевода боеспособных частей ВСУ в Курскую область. То есть украинцы сами упали в яму, которую копали для российской армии.

    По-хорошему ВСУ пора сворачивать курскую авантюру и отходить на более внятные оборонительные позиции. Но это абсолютно неприемлемо для Киева с политической и пропагандистской точек зрения.

    Зеленский и его окружение готовы к любым иррациональным шагам, вплоть до продолжения давления в сторону Курской АЭС, если они дают желаемый медийный эффект. А Александр Сырский – не тот командующий, который будет оспаривать политические решения исходя из военной целесообразности.

    Следовательно, противник будет цепляться за захваченную территорию, продолжит снабжать выдвинутую группировку и перебрасывать в Курскую область свежие силы, несмотря на огромные потери уже на подходе.

    Получился «эффект Крынок», когда удержание ненужного с военной точки зрения поселка значительно прорядило личный состав и привело к полной утрате боеспособности целого рода войск – морской пехоты ВСУ.

    По такому же «медийному» принципу строились и некоторые другие операции, например, серия попыток самоубийственных десантов на Кинбурнской косе или высадка на острове Змеиный.

    В экспертной среде преобладает мнение, что постепенное выжигание противника на ограниченной территории – один из возможных вариантов стратегии ВС РФ в Курской области на ближайший месяц.

    В эмоциональном плане это сложный вопрос, который вызывает споры. Хотелось бы защитить жителей приграничья, раз и навсегда очистив территорию области от противника – и желательно побыстрее, чтобы он не успел получить от этой операции политические «бонусы». Пока что она для Зеленского – главный повод для самопиара, а для МИД Украины – мотив выцыганить из НАТО новые вооружения.

    Только ради этого ВСУ растрачивают в Курской области значительную часть накопленных ранее резервов. Вот что бывает, когда чисто военные решения поставлены в зависимость от решений чисто политических.

    Скорее всего, уже скоро ситуация в Курской области будет стабилизирована. После этого произойдет оценка позиций, потерь и степени боеспособности выдвинутой группировки противника, а также доразведка расположения резервных бригад. Следом будет принято решение или о вытеснении остатков украинских сил из области, или о иной форме контрдействий ВС РФ.

    Однако основное наступление продолжит развиваться на западном, юго-западном и южном участках,

    что приведет к разгрому нескольких крупных группировок ВСУ, обрушению фронта от Угледара до Часов Яра и занятию важных населенных пунктов и логистических узлов.

    После этого иррациональные «контрнаступы» и «удары» ВСУ в направлении, в том числе и приграничья, потеряют смысл.

    Правда, ведутся разговоры о том, что Киев где-то формирует еще 5-10 новых бригад. Их никто не видел, но теоретически угроза очередного пропагандистского удара существует. Нынешние власти Украины, повторимся, способны на иррациональные шаги исключительно ради «картинки», так что недооценивать такого рода опасности было бы недальновидно.

    В рамках выклянчивания у Запада новых «вундервафель» Киев будет постоянно нуждаться в видимых подтверждениях того, что ВСУ еще способны наступать. И новая акция может быть проведена в противоход – в тот момент, когда ВС РФ приступят к активной фазе выдавливания противника из Курской области.

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