125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

Китаю удался торговый удар по Европе Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности Перейти в раздел

Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками» Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности Перейти в раздел

Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности Перейти в раздел

Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел