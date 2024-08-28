Новый «план победы над Россией» от Зеленского

  • Новость часаРоссия ввела санкции в отношении американских журналистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российским военным потребовался универсальный мессенджер
    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    Трансформация банановой республики. США превратили Украину в идеальную колонию
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    8 комментариев
    28 августа 2024, 19:44 • Видео

    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    Главное
    Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов
    Самарскую художницу заподозрили в госизмене и изготовлении взрывчатки
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    В Грузии предложили признать православие государственной религией
    Армия Израиля уничтожила высокопоставленного члена «Исламского джихада»
    Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
    Трансляция концерта в честь дня независимости Молдавии сорвалась из-за авторских прав

    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............