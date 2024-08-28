Новый «план победы над Россией» от Зеленского

Евдокия Шереметьева
Война уже давно не «политика», а вопрос выживания
Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».
Алексей Чеснаков
Зеленский сжигает мосты
Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.
Владимир Можегов
Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты
125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.