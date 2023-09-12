Пентагон: ВВС США приступают к реорганизации, вызванной конкуренцией великих держав

Tекст: Ольга Никитина

Кендалл сообщил, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав». Крупные усилия, по его словам, будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – приводит его слова ТАСС.

Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США и Китая, но в своем выступлении несколько раз упомянул и Россию. Китай, заявил он, «готовится к войне». «Конкретно к войне с Соединенными Штатами», – утверждал министр ВВС.

При этом американская сторона не считает войну неизбежной. «Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится», – заявил Кендалл.

Министр напомнил о русско-японской войне 1904–1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Кендалл сказал, что «оперативные тактические поражения», особенно в случаях, когда это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

«Предоставлю вам самим строить умозаключения по поводу того, какими были бы сегодня последствия провала проецирования Америкой силы в западной части Тихого океана», – заключил министр ВВС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США усиливают конфронтацию с Китаем.