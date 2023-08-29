США поджигают Восточную Азию

Вашингтон подрывает мир и стабильность к востоку от России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Хотя внимание мировых СМИ приковано к конфликту на Украине, однако многие эксперты признают, что главной зоной конфронтации XXI века будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно он станет сосредоточением геополитических противоречий, именно там находится главный американский конкурент за мировое лидерство – Китай. Неудивительно, что Соединенные Штаты уже начали процесс перекройки местной системы безопасности.



От интегрирования к сдерживанию



На сегодняшний день эта система имеет скорее оборонительный и, если так можно выразиться, деэскалирующий характер.

Есть Северная Корея и Южная Корея со своими конфликтами. Есть Россия, у которой нет ни с кем конфликтов в регионе. Есть Япония со своим грузом исторических ошибок и проблем с Китаем, Южной Кореей и другими странами региона. Есть Китай, у которого много территориальных противоречий со странами региона. Есть АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, куда входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Ассоциация хоть и является скорее экономической организацией, но в то же время одной из ее целей является защита стран-участниц от китайского или любого иного давления. Но лишь защита – АСЕАН не собирается каким-то образом сдерживать или вредить тому же Китаю, взяв вместо этого курс на интеграцию китайцев, а также японцев и южнокорейцев в общее пространство безопасности и экономического развития (так называемый формат «АСЕАН+3). По такой же схеме ассоциация ведет диалог с Москвой, столь нужной для поддержания регионального баланса.

Американцев же такая инклюзивная и оборонительная система не устраивает. «Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», – пояснял начальник Главного управления (ранее – Главное разведывательное управление) Генштаба России Игорь Костюков.

«Пентагон готовится развернуть в 2028 году в АТР две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км», – сообщил Костюков.

Понятно, что ни Москве, ни Пекину подобная политика, мягко говоря, не нравится. Вашингтон своим агрессивным поведением нарушает неписаные правила игры в регионе, которые при всем сонме внутренних конфликтов позволяли сохранять в АТР мир и стабильность. «Попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки, не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», – заявили в китайском посольстве в Вашингтоне.

Однако отнюдь не все страны противодействуют. Как минимум две страны – Южная Корея и Япония – не просто поддерживают нынешний курс Вашингтона, но и фактически становятся оплотом той самой сети подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов. Просто потому, что это местные государства (в отличие от участников AUKUS, где помимо США находятся внерегиональная Великобритания, а также отстоящая от Китая на четыре тысячи километров отнюдь не азиатская Австралия), готовые поддержать любой американский проект по сдерживанию Китая или России. «Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные, жесткие санкции против РФ и ускорять снижение зависимости от российской энергетики», – говорилось в итоговом документе трехстороннего саммита лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Заложница страхов

Позиция Южной Кореи на первый взгляд выглядит понятной. У страны конфликт с Северной Кореей, в любой момент способный вылиться в полномасштабную войну. Сеулу не выжить без американских военных гарантий.

А вот позиция Токио вызывает вопросы – японцы добровольно включаются в агрессивные планы Вашингтона. И не только против Китая, но и против России. «Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», – отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Более того, ради укрепления американо-японского альянса в Токио даже готовы забыть о военных преступлениях американцев. Даже о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. «Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается, – заявил Патрушев. – На ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране открыто об этом заявляют и даже гордятся».

Почему Токио готов забыть о сотнях тысячах замученных соотечественников? Зачем японцы готовы даже включиться в войну за не принадлежащий им Тайвань (о чем не раз заявляли японские официальные лица)? Зачем Японии ссориться с Россией?

Ответов несколько. Есть рациональные – японцы боятся захвата китайцами не подконтрольных им спорных территорий (того же архипелага Дяоюйдао, который японцы называют Сенкаку) и морских торговых путей. Если Пекин возьмет под полный контроль архипелаги в Восточно-Китайском море и нарастит свои военно-морские возможности, то вполне может взять Японию в полублокаду. Учитывая зависимость японской экономики от морских коммуникаций, это будет вполне достаточно для того, чтобы в Токио пошли на любые уступки в адрес Пекина.

Есть и иррациональные – японцы чувствуют себя в регионе крайне одиноко. У них нет союзников – в Южной Корее их не любят за исторические преступления, а в Юго-Восточной Азии сотрудничают во многом просто потому, что китайцев опасаются больше.

Поэтому японцы считают, что хоть они и не находятся под прицелом северокорейских ракет, но тоже, как Южная Корея, обязаны пристегнуть себя к американской военно-политической колеснице. И ради этого даже забыть о Хиросиме и Нагасаки.