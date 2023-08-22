Патрушев напомнил о сожженных в ядерном огне мирных жителях Японии

Патрушев заявил о боязни руководства Японии указывать на ответственность США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Tекст: Антон Антонов

На совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане Патрушев отметил, что сами американцы «открыто об этом заявляют и даже гордятся» бомбардировками. Японцы же сейчас «говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России». По его словам, «фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители», хотя это США «заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан», передает РИА «Новости».

Он заявил, что англосаксы «втягивают Японию в свои геополитические игры». Япония «взяла курс на милитаризацию», там опять «звучат имперские лозунги», а с «архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе».

Патрушев заявил: «Ориентируясь на показатели НАТО, стремительно наращиваются военный бюджет и закупки наступательных вооружений. Даже поговаривают о том, что японцам нужно обзавестись собственным ядерным оружием». «Вынашиваются реваншистские планы по возврату «северных территорий», отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны», – сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России считает, что Японии следовало бы «лучше усвоить уроки прошлого». Он отметил, что США не станут ценить жизни японцев «больше, чем, к примеру, жизни украинских солдат».

Патрушев подчеркнул, что из-за планов США «по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности», к которым привлекают Японию, возникают «дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям».

Он напомнил, что «в начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин» и «планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты», пока в 1945 году войска СССР не разгромили миллионную Квантунскую армию за две недели, освободив захваченные японцами территории. Патрушев призвал помнить «о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма».

Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

