  • США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
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    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    15 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    18 августа 2023, 23:25

    Байден объявил о «новой эре» партнерства США, Южной Кореи и Японии

    Байден объявил о «новой эре» партнерства США, Южной Кореи и Японии
    @ Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита с японским премьером Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем заявил, что в отношениях трех стран началась «новая эра».

    Так, американский лидер подтвердил, что участники саммита согласились проводить трехсторонние встречи каждый год. Мероприятия будут сопровождаться контактами на уровне высокопоставленных представителей трех стран.

    Байден сообщил, что США, Южная Корея и Япония договорились о создании горячей линии для обмена информацией и координации действий во время кризисных ситуаций, которые затрагивают регион и какую-либо из трех стран, передает ТАСС.

    Также президент США сообщил, что Вашингтон, Токио и Сеул придерживаются общей позиции по противодействию якобы возможным поставкам оружия из Северной Кореи в Россию и поддержанию мира в Тайваньском проливе.

    Страны, по словам американского лидера, условились усилить обмен информацией по ракетным испытаниям КНДР, а также создать научное партнерство, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

    Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония договорились также проводить ежегодные совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества, говорится в заявлении трех стран, распространенном по итогам саммита Белым домом.

    Помимо этого, Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония выступили по итогам саммита в США против приписываемого Китаю «опасного и агрессивного поведения» в Южно-Китайском море.

    Также в заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

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    18 августа 2023, 13:08
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя о том, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны, являются признанием капитуляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.

    «Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.

    Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (19)
    18 августа 2023, 05:47
    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер не исключил стратегического поражения Украины к концу лета или в начале осени

    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина может потерять контроль и над Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что оборона вооруженных сил Украины у Купянска «разбита», российские войска за день проходят «пять, десять, пятнадцать километров» и «угрожют войти в город». «Он скоро падет. А дальше Харьков», – приводит его слова РИА «Новости».

    Риттер также заявил, что Киеву вряд ли удастся восполнить потери, которые понесли ВСУ. По его мнению, «это начало конца». Он заявил, что российские силы «оказывают давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону».

    Напомним, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. На данном направлении за сутки было  уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (20)
    18 августа 2023, 02:44
    США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

    «Росконгресс» указал на рост поставок удобрений из России в США в 2023 году более чем в два раза

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки удобрений из России в США в первом квартале 2023 года оцениваются в 596 млн долларов, в 2022 году за тот же период США купили российских удобрений на 262 млн, сообщается в исследовании «Росконгресса» «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений».

    Рост закупок удобрений произошел «несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома», отмечается в исследовании. В списке главных экспортных рынков для российских удобрений США занимают третью строчку после Индии и Бразилии. Все три страны нарастили импорт в 2023 году.

    Сильнее всего закупки увеличила Индия – в первом квартале 2021 года импорт удобрений оценивался в 78 млн долларов, то в первом квартале 2023 года – почти в 708 млн, передает РИА «Новости».

    Однако на европейском рынке доля России снизилась – ее место стали занимать поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США. При этом на данном рынке падает и общий объем спроса на удобрения.

    Будущее поставок из России в исследовании связывают со скоростью расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае. Эксперты полагают, что Россия удержит «ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе».

    Напомним, государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

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    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (11)
    18 августа 2023, 03:37
    Пентагон заявил о разработке биооружия Россией

    Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил о разработке биооружия Россией

    Пентагон заявил о разработке биооружия Россией
    @ Giuseppe Graziano/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон представил доклад на тему защиты от биологических угроз. В документе бездоказательно утверждается, что Россия якобы развивает программу по разработке биооружия.

    По версии США, КНДР и Россия «продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах». Кроме того, выражается обеспокоенность в отношении деятельности Ирана, передает РИА «Новости».

    Как утверждается в докладе, указанные страны и Китай, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов». Пентагон заявляет, что Россия якобы не полностью признала существование программ СССР и не доказала их прекращение. По версии США, Москва «продолжает секретные усилия» по защите биоисследований потенциального двойного назначения. Пентагон не поясняет, на чем именно основаны его заявления.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие. Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.

    Коментарии (8)
    18 августа 2023, 00:26
    Полянский назвал Зеленского военным преступником по «логике» США

    Полянский со ссылкой на оценки Вашингтона назвал Зеленского военным преступником

    Tекст: Антон Антонов

    Если использовать доводы самих США, то президента Украины Владимира Зеленского следует считать военным преступником, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании СБ ООН Полянский напомнил, что США десятилетиями называли «военными преступниками всех тех, кто применял» кассетные боеприпасы. «Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники», – приводит его слова ТАСС.

    В таком случае сами США являются «прямыми пособниками» военных преступников, сказал Полянский. Он назвал ложью заверения Вашингтона о том, что «поставляемое на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм» международного гуманитарного права. При этом, как отметил Полянский, «особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают».

    Полянский сказал, что все больше стран «осознают истинные причины украинского кризиса», как и то, что передача Киеву вооружений мешает «поиску путей урегулирования».

    Заместитель постоянного представителя России при ООН указал, что российские войска «достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск». Киев же «замалчивает подобную невыгодную для себя динамику», но при этом «объявил о принудительной эвакуации», поскольку многие местные жители предпочли бы «дождаться прихода российских войск», сказал Полянский.

    Он указал на провал контрнаступления украинских сил, назвав его «агонией киевского режима». Была задействована «вся натовская военная машина, потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков», но «гора родила мышь», заявил Полянский.

    Полянский заявил, что Зеленский загнал Украину в тупик и вынужден «продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь». Однако, по словам российского дипломата, украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. «Многие из них, как мы все прекрасно понимаем, представлены в этом зале и сегодня опять будут повторять свою неубедительную мантру про необходимость продолжения военной помощи Украине как жертве агрессии», – сказал он.

    На заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу заявила, что «сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство». Она отметила, что представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призывал «отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом».

    Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    18 августа 2023, 12:26
    В США нашли «виновных» в провале контрнаступления ВСУ

    Politico: В США обвинили «нетерпеливых союзников» Украины в провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В неудачах украинского контрнаступления виноваты союзники Украины, они должны нести за это ответственность, выразил мнение обозреватель Politico Джейми Деттмер.

    По его словам, снова продолжается война на изнеможение вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения, передает радио Sputnik со ссылкой на Politico.

    Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако нет «ни малейших признаков изменений», которые могут повлиять на ход событий.

    Публицист добавил, что ожидания Запада по поводу успехов наступления ВСУ оказались явно завышенными.

    Ранее ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

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    18 августа 2023, 06:17
    США оценили использование Украиной кассетных боеприпасов

    Представитель Пентагона Райдер заявил об отсутствии свидетельств применения ВСУ кассетных бомб против мирных жителей

    Tекст: Антон Антонов

    У США нет свидетельств того, что вооруженные силы Украины используют кассетные боеприпасы против гражданского населения, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    «Да и зачем им делать это?» – заявил Райдер, добавив, что украинские войска используют кассетные боеприпасы надлежащим образом и «в соответствии со своими обязательствами». Райдер пояснил, что «основывается на информации», которую Вашингтону предоставляет Украина. Он сказал, что со стороны США «нет никаких обеспокоенностей», передает РИА «Новости».

    Его спросили, почему засекречены технические данные об испытаниях кассетных боеприпасов, переданных Киеву. Он сказал, что Пентагон не хочет раскрывать технические данные, чтобы не предоставлять преимущество противникам. Он также заявил, что «это не та информация, которая имеет отношение к конечному пользователю». «Речь идет о получении продукции, они знают, что она работает», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Пентагон отказался публиковать характеристики кассетных боеприпасов. Неделю назад сообщалось, что ураинские войска подвергли ДНР массированному обстрелу кассетными боеприпасами. В результате мирный житель Донецка погиб, шесть человек пострадали.


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    18 августа 2023, 22:40
    США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

    Tекст: Ольга Никитина

    В заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    Документ опубликован по итогам переговоров Джо Байдена с Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой в загородной резиденции американского лидера Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».

    Между тем ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов.

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    18 августа 2023, 06:44
    Белый дом заявил о готовности Байдена обсудить с Ким Чен Ыном ЯО

    Представитель Белого дома Кирби впервые заявил о готовности США провести переговоры с КНДР на высшем уровне

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что Вашингтон согласен «сесть за стол переговоров без предварительных условий». По его словам, Северная Корея пока не дала положительный ответ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kyodo.

    Kyodo указывает, что это первый случай, когда администрация Байдена заявила о готовности к переговорам с КНДР на высшем уровне. Прежде переговоры с Ким Чен Ыном, занимая пост президента США, вел Дональд Трамп.

    Сообщается, что Байден, глава правительства Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель на встрече в Кэмп-Дэвиде 18 августа намерены согласовать усиление сдерживания КНДР и растущей военной мощи Китая.

    Напомним, США предлагали встретиться с Ким Чен Ыном и представителями «его режима» без предварительных условий, но не указывали, что переговоры готов вести сам Байден.

    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 02:16
    Пушков: Передача Украине F-16 призвана создать иллюзию военной перспективы для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Передача Вашингтоном Украине «нескольких военных самолетов через союзников» – символический шаг, который должен продемонстрировать упорную поддержку Киева со стороны США, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков заявил в Telegram, что такой шаг «значим с политической точки зрения», пусть даже сама отправка Украине F-16 ожидается только в следующем году. Однако «ситуация для Вашингтона и Киева лучше не становится», а СМИ в США обсуждают «отсутствие успехов» у вооруженных сил Украины и «даже провал контрнаступления», заявил Пушков.

    В частности, как отмечает Пушков, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш пишет, что ЦРУ заранее «предполагало, что так оно и будет и «контрнаступ» мало к чему приведет», предупредив об этом Госдеп.

    Как полагает российский сенатор, в такой ситуации передача нескольких F-16 должна «создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса». «Именно иллюзию. Не более того», – заявил Пушков, пояснив, что США пытаются поддержать свой «имидж» и «имидж» Украины.

    Напомним, СМИ сообщили, что глава Госдепа Энтони Блинкен направил Дании и Нидерландам письма, в которых от лица США выразил полную поддержку передаче этими странами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение украинских пилотов.

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    18 августа 2023, 18:48
    В Пентагоне назвали срок подготовки украинских экипажей F-16

    Пентагон назвал срок подготовки украинских экипажей F-16 к боевым действиям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подготовка к участию в боевых действиях эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, речь идет о подготовке украинских военнослужащих, при этом передача этих самолетов Киеву ситуацию на поле боя не изменит, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

    Генерала спросили, продолжает ли он придерживаться той точки зрения, что передача истребителей не станет переломным моментом для Киева, он подтвердил свои слова, передает ТАСС.

    «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. <…> Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не станет панацеей», – добавил командующий ВВС. Также он уточнил, что для подготовки к пилотированию F-16 необходимо учиться несколько лет.

    Ранее сообщалось, что США одобрили план по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будут готовы пилоты ВСУ.

    Коментарии (2)
    18 августа 2023, 21:08
    Конгрессвумен рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Конгрессвумен Тейлор-Грин рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву американских F-16 приблизит США к третьей мировой войне.

    Она указала, что президент США Джо Байден, продавая Украине эти самолеты, подталкивает страну к войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Тейлор-Грин в соцсети.

    «Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место», – заявила она.

    Ранее в Пентагоне заявили, что необходимо около пяти лет, чтобы подготовить украинских летчиков для полетов на F-16.

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