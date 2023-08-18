Байден объявил о «новой эре» партнерства США, Южной Кореи и Японии

Tекст: Ольга Никитина

Так, американский лидер подтвердил, что участники саммита согласились проводить трехсторонние встречи каждый год. Мероприятия будут сопровождаться контактами на уровне высокопоставленных представителей трех стран.

Байден сообщил, что США, Южная Корея и Япония договорились о создании горячей линии для обмена информацией и координации действий во время кризисных ситуаций, которые затрагивают регион и какую-либо из трех стран, передает ТАСС.

Также президент США сообщил, что Вашингтон, Токио и Сеул придерживаются общей позиции по противодействию якобы возможным поставкам оружия из Северной Кореи в Россию и поддержанию мира в Тайваньском проливе.

Страны, по словам американского лидера, условились усилить обмен информацией по ракетным испытаниям КНДР, а также создать научное партнерство, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония договорились также проводить ежегодные совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества, говорится в заявлении трех стран, распространенном по итогам саммита Белым домом.

Помимо этого, Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония выступили по итогам саммита в США против приписываемого Китаю «опасного и агрессивного поведения» в Южно-Китайском море.

Также в заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.