Сотрудники украинских военкоматов стали наживаться на пойманных «ухилянтах»

Андрей Медведев
В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике
Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.
Дмитрий Орехов
Зачем Запад стравливает народы
Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.
Евдокия Шереметьева
Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас
Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.