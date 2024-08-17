Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

США помогли снизить отток капитала из России Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности Перейти в раздел

Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности Перейти в раздел

Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

США направили HIMARS против Китая США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел