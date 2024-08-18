Умер Ален Делон

В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон. Прежде у артиста были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак. Он умер в своем доме в коммуне Души в окружении семьи и близких (фото: )

Ален Делон родился в южном пригороде Парижа – Со. Детство актера прошло в небольшом городке Бул-ла-Рен. Его отец был директором кинотеатра, а мать работала фармацевтом. После развода родителей несколько лет провел в приемной семье (фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press)

Свой рабочий путь актер начал с мясной лавки в Лей-ле-Розе. Однако уже в 1953 году будущая знаменитость поступила на службу во французскую армию, где он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты. В этом качестве артист принимал участие в войне в Индокитае (фото: filmstills.net/Global Look Press)

Однако после демобилизации Делон загорелся мечтой о начале актерской карьеры. В первое время он рассматривал возможности работы в Голливуде, но его творческий дебют все же состоялся на родине. В 1957-м вышел первый фильм с его участием – «Когда вмешивается женщина» (фото: imago stock&people/ТАСС)

Первыми успехами начинающего актера стали фильмы «Слабые женщины» и «Дорога школяров». По воспоминаниям Делона, мастерству артиста ему приходилось учиться непосредственно на съемочной площадке (фото: United Archives/kpa Publicity/Globaal Look Press)

Всеобщее признание актер получил после выхода детективной ленты «На ярком солнце». После этого Делон принял участие в нашумевших хитах «Рокко и его братья», а также «Затмение». Роли того периода закрепили за артистом репутацию настоящего профессионала и мастера своего дела (фото: Moviestore Collection/face to face/Global Look press)

Затем Делона заметили и в Голливуде. После нескольких ролей в американских фильмах, актер все же вернулся во Францию, где продолжил свою профессиональную деятельность (фото: imago stock&people/ТАСС)