  • Новость часаВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»
    Умер Ален Делон
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    МВД Украины показало пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в касках СС
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу на север из Угледара
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 14:10 • Фоторепортаж

    Умер Ален Делон

    В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон. Прежде у артиста были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак. Он умер в своем доме в коммуне Души в окружении семьи и близких (фото: )

    Ален Делон родился в южном пригороде Парижа – Со. Детство актера прошло в небольшом городке Бул-ла-Рен. Его отец был директором кинотеатра, а мать работала фармацевтом. После развода родителей несколько лет провел в приемной семье (фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press)

    Свой рабочий путь актер начал с мясной лавки в Лей-ле-Розе. Однако уже в 1953 году будущая знаменитость поступила на службу во французскую армию, где он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты. В этом качестве артист принимал участие в войне в Индокитае (фото: filmstills.net/Global Look Press)

    Однако после демобилизации Делон загорелся мечтой о начале актерской карьеры. В первое время он рассматривал возможности работы в Голливуде, но его творческий дебют все же состоялся на родине. В 1957-м вышел первый фильм с его участием – «Когда вмешивается женщина» (фото: imago stock&people/ТАСС)

    Первыми успехами начинающего актера стали фильмы «Слабые женщины» и «Дорога школяров». По воспоминаниям Делона, мастерству артиста ему приходилось учиться непосредственно на съемочной площадке (фото: United Archives/kpa Publicity/Globaal Look Press)

    Всеобщее признание актер получил после выхода детективной ленты «На ярком солнце». После этого Делон принял участие в нашумевших хитах «Рокко и его братья», а также «Затмение». Роли того периода закрепили за артистом репутацию настоящего профессионала и мастера своего дела (фото: Moviestore Collection/face to face/Global Look press)

    Затем Делона заметили и в Голливуде. После нескольких ролей в американских фильмах, актер все же вернулся во Францию, где продолжил свою профессиональную деятельность (фото: imago stock&people/ТАСС)

    В мае 2017 года Делон сообщил о завершении актерской карьеры. Всего он снялся в более чем 100 фильмах. В течение десятилетий он оставался идеалом мужской красоты, а в России его имя даже стало нарицательным. По оценке критиков, успех его кинокарьеры обеспечила не только безупречная внешность, но и природный актерский талант (фото: imago stock&people/ТАСС)

    Главное
    Пожилые жители обстреливаемых ВСУ сел Курской области отказались покидать дома
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области
    Арестованный экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорта
    В КНДР предрекли Украине судьбу фашистов в Курской области
    В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
    Украинец осквернил римский Колизей
    Москвичку осудили за кражу породистых собак у супермаркетов

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

    В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией. Некоторые издания считают это весьма вероятным и ссылаются на источники в Белом доме. Но почему Владимир Зеленский должен опасаться Камалы Харрис и ждать от нее предательства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения решила переписать историю по-украински

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............