В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
ЕС переложил ответственность за удары ВСУ по территории России западным оружием
На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе не было принято общего решения о снятии ограничений на удары по России с использованием европейского оружия, каждая страна будет принимать решения самостоятельно, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Кроме того, не удалось достичь соглашения по разблокировке 6 млрд евро из Еврофонда мира, предназначенных для компенсации поставок оружия Украине, передает ТАСС.
По словам Борреля, 6 млрд остаются заблокированными Венгрией. Он заявил, что эти средства предназначены для стран ЕС для компенсации поставок оружия Украине.
«И я считаю это вето неприемлемым», – отметил Боррель.
Ранее Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия.