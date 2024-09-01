Люди зависли в 50 м над землей из-за поломки экстрим-карусели в Волгограде

Люди зависли в 50 м над землей из-за поломки самого высокого аттракциона в Волгоградской области «Седьмое небо»

Tекст: Антон Антонов

В МЧС рассказали, что на аттракционе было 36 человек, он прекратил работать из-за скачка напряжения на электросетях. «Специалисты МЧС России с помощью автоколенчатого подъемника спасли двух человек. Остальных удалось спустить штатно: снова запустив аттракцион», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на очевидцев, застрявшие посетители экстрим-карусели, дожидаясь спасения, пели песни. Издание пишет, что люди зависли на высоте примерно 30 м.

RT сообщает, что высота экстремального аттракциона – около 50 м.