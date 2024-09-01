Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Люди зависли в 50 м над землей из-за поломки экстрим-карусели в Волгограде
Люди зависли в 50 м над землей из-за поломки самого высокого аттракциона в Волгоградской области «Седьмое небо»
В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде более 30 человек зависли на высоте 30–50 м, так как сломался самый высокий аттракцион региона – экстрим-карусель «Седьмое небо», сообщили СМИ и МЧС.
В МЧС рассказали, что на аттракционе было 36 человек, он прекратил работать из-за скачка напряжения на электросетях. «Специалисты МЧС России с помощью автоколенчатого подъемника спасли двух человек. Остальных удалось спустить штатно: снова запустив аттракцион», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на очевидцев, застрявшие посетители экстрим-карусели, дожидаясь спасения, пели песни. Издание пишет, что люди зависли на высоте примерно 30 м.
RT сообщает, что высота экстремального аттракциона – около 50 м.