Либералы – самые верные ленинцы

Современные российские коммунисты и другие левые очень чтят память Владимира Ильича и даже любят его цитировать. Но так как он наговорил и написал много чего, то стараются делать это выборочно. Как и положено выпускникам советской школы, в вопросах истории они действуют по принципу: «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали». Эти люди к тому же активно участвуют в выборах, а товарищ Ульянов их избегал после неудачи большевиков на выборах во II Государственную думу вплоть до Учредительного собрания.

В годину СВО они заняли однозначную позицию поддержки русского солдата. Между тем, Ленин заговорил о защите отечества только после прихода к власти в 1918 году, а до того его идеей-фикс была борьба за разгром своей страны, в которой власть классово неправильная. И тут наши левые, скорее, являются не ленинцами, а продолжателями традиции меньшевиков-оборонцев во главе с товарищем Плехановым.

О неосталинистах в качестве ленинцев говорить вообще не приходится: в своей любви к Сталину они вообще обходятся без почитания Ленина. Для них актуален тот период советской истории, когда мавзолей на Красной площади уже существовал и их кумир махал рукой с его трибуны.

Зильбертрудящиеся массы под знаменем ленинизма

Если посмотреть на противоположную сторону политического спектра, то там ситуация иная. Старшее поколение либералов в советское время усердно изучало и конспектировало труды вождя, а младшее, не успевшее побывать в КПСС и ВЛКСМ, имело родителей, которые тщательно изучали историю партии и воспитали своих чад соответствующим образом. А некоторые из нынешних иноагентов и релокантов вообще имеют у себя в родословной пламенных революционеров и несгибаемых чекистов.

Одной из наиболее цитируемых ленинских работ является статья «О национальной гордости великороссов». Вот оттуда: «Мы полны чувства национальной гордости, и именно потому мы особенно ненавидим своё рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и своё рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествующие капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает своё рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

А теперь послушаем современных иноагентов:

Дмитрий Быков* (признан в России иноагентом): «Единственный настоящий патриот – это тот, кто находится в абсолютно ортогональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом – значит быть русофобом».

Алла Пугачева: «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Божена Рынска: «Русский мир – это быдляцкое днище. Мне курьеры – неграждане Латвии возили мои вещи, которые я не успела перевозчицкой компанией отправить, это животные. Они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, они вне морали – животные!»

Андрей Макаревич*: «Для того чтобы думать, надо, чтобы думать кто-то научил в своё время. Боюсь, что в массе своей наше население этим не сильно страдает. Голосуют за это, потому что другого не пробовали на протяжении столетий. Всё это немножко под разным соусом подавалось, но, по сути, как были рабами, так рабами и остались».

«О поражении собственного правительства»

На уроках истории в школах и лекциях по истории в вузах Первую мировую войну проходили не столько по картам, сколько по ленинским цитатам. А вождь учил, что нужно желать «поражения собственного правительства» и призывал «превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Более того, эта позиция вызрела у политэмигранта Ульянова за десятилетие до всемирной бойни, во время Русско-японской войны. Вот что он тогда писал в обращении «К русскому пролетариату», 1904 год:

«Интересы алчной буржуазии, интересы капитала, готового продать и разорить свою родину в погоне за прибылью, – вот что вызвало эту преступную войну, несущую неисчислимые бедствия рабочему народу».

«Война далеко еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении расширяет необъятно брожение и возмущение в русском народе, приближает момент новой великой войны, войны народа против самодержавия, войны пролетариата за свободу». (Это «Падение Порт-Артура», 1905 год).

В годы Первой мировой войны Ленин уже чётко сформулировал свою позицию:

«Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг». («Война и российская социал-демократия, 1914 г.).

«Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это – аксиома. И оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шовинистов». («О поражении своего правительства в империалистской войне, 1915 год).

А вот как творчески развили его тезисы современные российские оппозиционеры.

«На мой непрофессиональный взгляд, Крым – это такая ягода на ветке, которую взять гораздо легче, чем Донбасс. Особенно, если перерезать Крымский мост, а перед этим перерезать сухопутный коридор. А сухопутный коридор удержать невозможно. Поэтому я бы ожидала освобождение Крыма гораздо раньше, чем освобождение Донбасса», – заявила иноагент Юлия Латынина* в интервью украинскому изданию «Политико» 29 декабря 2022 г.

«Тот факт, что этот мост до сих пор стоит – при том, что у американцев достаточно оружия, которое бы перерезало эту главную артерию снабжения, указывает на то, что до сих пор не принято фундаментальное решение. Пока оно не принято и не озвучено, ситуация остается неопределенной.

Мы все говорим, что Украина должна победить, освободив все свои земли до Севастополя. Эта фраза не прозвучала до сих пор. Америка до сих пор не может для себя решить последствия украинской победы и поражения России», – сказал шахматист и иноагент Гарри Каспаров в интервью украинскому 24-му телеканалу 9 ноября 2023 г.

«В свое время Байден в Варшаве сказал: Господи, как мы можем позволить этому человеку находиться во главе России. Это было единственное замечание высшего западного руководителя, которое было фактическим призывом к смене режима. И дальше сюжет исчез. А почему в отношении России не рассматривается вариант смены режима? Почему это полное табу на Западе?!», – негодует экономист и иноагент Владислав Иноземцев* в интервью 10 ноября 2023 г..

«Я вас понимаю. Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет…

Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам. В прошлом году в июле я был, а вот в этом как бы нет – позовите, я буду счастлив. Я готов еще до победы», – распинается иноагент Дмитрий Быков в разговоре якобы с главой администрации президента Украины, а на самом деле с пранкерами Вованом и Лексусом 11 декабря 2023 г.

И такие цитаты можно приводить бесконечно. А то, что извергнувшие их на свет поругивают СССР и его основателя, совсем ничего не значит. Вот кто на самом деле верные продолжатели дела Ленина.