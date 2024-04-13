Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России

Антироссийская риторика Японии вышла на новый уровень

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу министерство иностранных дел выразило решительный протест в ответ на обвинения из уст заместителя постпреда Японии при ООН Мицуко Сино в адрес «ядерных угроз» России. Сино назвала Японию единственной страной, подвергшейся ядерной бомбардировке, но при этом в очередной раз Токио не уточнил, что население Хиросимы и Нагасаки уничтожили США.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией – это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что подобные заявления со стороны Японии являются «оскорблением памяти жертв американских атак» и «демонстрацией неуважения» к истории.

Заявление Сино прозвучало в ходе заседания Совбеза ООН. «Хотелось бы вновь заявить о четкой позиции Японии по неоднократной ядерной риторике России… Япония никогда не смирится с российскими ядерными угрозами, не говоря уже о применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», – сказала Сино.

О ядерных угрозах также заявил премьер-министр Японии Фумио Кисиды в ходе своего визита в Вашингтон 10-11 апреля. Выступая в Конгрессе США, премьер выразил обеспокоенность из-за рисков «еще одной катастрофы», связанной с использованием ядерного оружия. При этом он не упоминал о причастности США к ядерной бомбардировке, а заверил Вашингтон в дружбе и союзничестве, сказав, что Россия «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова Кисиды «стыдом и позором».

В августе прошлого года Кисида выступал с речью, посвященной 78-летию со дня падения атомной бомбы на Хиросиму. Он предупреждал о ядерной угрозе со стороны России и обещал работать над тем, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия. «Расширяющийся раскол в международном сообществе по поводу подходов к ядерному разоружению, ядерная угроза со стороны России и другие проблемы делают этот путь еще более трудным», – сказал Кисида.

Россия недавно усилила свою ядерную позицию в отношении Запада, разместив тактическое ядерное оружие вне своих границ – на территории соседней Белоруссии. Это произошло впервые с 1962 года. Как говорил президент Владимир Путин, поводом послужили планы Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. В решении по ядерному оружию в Белорусии нет «ничего необычного», подчеркнул Путин, напомнив, что США делают это в течение десятилетий, разместив на территории стран-союзников, стран НАТО, в Европе, свое тактическое ядерное оружие – в шести государствах.

В февральском послании Федеральному собранию президент заявил, что западные страны должны понимать, что у Москвы есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории». Как пояснял глава государства, с технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, однако не собирается ее развязывать. О том, что ядерная война является «прощальным средством», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который называл безответственными рассуждения на Западе о ее возможности.

Как отмечают эксперты, после начала СВО японские политики часто обвиняли Россию в «ядерной риторике» и не говорят об ответственности США за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, но впервые подобное заявление прозвучало с трибуны ООН.

«На таком высоком уровне это первое заявление подобного рода. Японские политики и правительственные чиновники и раньше выражали озабоченность, когда в ход пустили сентенцию о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине. А потом это ушло, поэтому сейчас даже трудно сказать, в связи с чем Мицуко Сино сделала подобное заявление. Нет никаких оснований даже подозревать, что Россия может использовать ядерное оружие помимо тех разъяснений, которые неоднократно давались российским руководством», – отмечает Александр Панов, заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии.

По словам эксперта, обвинения официального Токио в адрес России совершенно безосновательны. «Япония вновь ссылается на свой опыт, не упоминая, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили США. Когда Барак Обама наконец-то посетил Хиросиму, он ни разу не извинился за то, что Соединенные Штаты использовали ядерное оружие против нынешнего союзника. Японцы не упоминают и о том, что Токио был фактически сожжен американскими бомбардировками на завершающей стадии войны в марте 1945 года, когда в японской столице погибло более 100 тыс. человек», – напомнил спикер.

«Происходит углубление противоречий между двумя крупными лагерями, один из которых возглавляют США, а второй – Китай. Это противостояние приводит к неоднозначной риторике.

В ходе информационной войны Запада против России многие тезисы вызывают недоумения. Разговоры о том, что Москва якобы готова применить ядерное оружие, исходят из того, что в российской прессе, которую японцы тщательно просматривают, многие аналитики допускают такую возможность», – добавляет Олег Казаков, эксперт Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

По его прогнозу, российско-японские отношения продолжат обостряться.

«В рамках концепции информационной войны японская дипломатия создает тезисы, которые отражают ее страхи. Россия и Китай обладают ядерным оружием, а Япония нет.

В конфронтации между странами Япония выглядит недостаточно готовой для серьезного военного конфликта. Слова Кисиды во время встречи с Байденом о том, что Япония будет поддерживать США в вопросах глобальной безопасности – это новая внешняя политика Токио», – добавил спикер.

В Японии, подчеркивает Казаков, действительно негативно относятся к тому, что оружие массового уничтожения гипотетически может сыграть роль в военных конфликтах, но там также заинтересованы в альянсе с такой ядерной державой как США, что обеспечивает безопасность страны в контексте современных угроз. «Если японское общество призывает к уничтожению ядерного оружия в мире, то правящие элиты выступают против», – отметил эксперт.

То, что японцы сознательно не упоминают о причастности США к ядерным бомбардировкам,– тоже элемент информационной пропагандистской деятельности. «В Японии хорошо знают свою историю и помнят, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Но есть некий консенсус о том, что США бомбили Японию в ответ на военную авантюру и совершенно непродуманное нападение на Перл-Харбор... Ответная реакция США была совершенно неадекватной с точки зрения морали и военной составляющей. Но сейчас Соединенные Штаты фактически являются единственным более или менее надежным военным партнером Японии, которая вынуждена корректировать свою риторику, поменьше упоминать негативных моментов о США», – пояснил эксперт.

Панов согласен с тем, что риторика Токио в адрес Москвы означает крен в откровенную зависимость от США. «В ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон он впервые открыто заявил о том, что Япония не просто региональный, а глобальный союзник США. То есть Япония солидарна с Соединенными Штатами Америки по всем вопросам. Поэтому подобные обвинения в адрес России и оправдания США будут звучать еще более регулярно», – уверен собеседник.

Более того, Япония позиционирует себя в «Большой семерке» как «единственное азиатское государство в G7 и берет на себя ответственность за этот регион». «Это приводит к тому, что Токио не может наладить отношения с Пекином и фактически отказался от хороших отношений с Россией, о чем в свое время говорил премьер-министр Синдзо Абэ (1954 – 2022)», – подчеркнул эксперт.

Однако ставка на США даже в Японии встречает определенную критику. «Многие не согласны с проамериканской позицией властей и считают, что Япония движется не только к изоляции в регионе, но ставит под угрозу собственную безопасность. При этом страна полностью не уверена, что США будут защищать их. Это не просто ущербная дипломатия, а отсутствие стратегического видения ситуации в регионе», – пояснил заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО.