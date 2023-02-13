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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Орденский закон Ломоносова-Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
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    Россия закрыла Курилы для Японии

    В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы
    		   13 февраля 2023, 08:50
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова,
    Андрей Резчиков

    Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?

    В пятницу на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытой тему обсуждения Россией мирного договора с Японией. «Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», – сказала Захарова. Тем самым Москва вслед за Токио зафиксировала падение отношений между Россией и Японией до очень низкого уровня.

    Предпосылкой для этого стало решение правительства Фумио Кисиды ввести антироссийские санкции. Причем не один пакет, а 15. Как отмечали в МИД, в этом вопросе Япония «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы своих союзников. Среди прочего, Токио отменил для РФ режим благоприятствуемой нации и выслал группу дипломатов, ввел ограничения против двусторонней торговли, Центробанка и высших должностных лиц.

    Ответ Москвы был незамедлительным. Уже в марте прошлого года Россия отказалась от переговоров о мирном договоре и статусе Южных Курил. Позже японцы лишились безвизовых поездок на Курилы. Следом Москва вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности.

    Кроме того, прекратились консультации относительно промысла японских рыбаков в российской экономической зоне. Российский МИД объяснил это предпринятыми Токио «антироссийскими мерами, которые идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства».

    Тем не менее японские лидеры не откажутся от своей позиции по территориальному вопросу с Россией, даже после сегодняшнего заявления МИД РФ, уверен заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.

    «У руководства Японии есть четкая позиция, озвученная недавно премьер-министром Фумио Кисидой: в Токио по-прежнему намерены добиваться от Москвы возвращения в состав государства четырех Курильских островов», – пояснил Панов, добавив, что и позиция России по заключению мирного договора «в ближайшей перспективе» не изменится.

    В свою очередь эксперт Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков напомнил, что во времена СССР в Москве тоже отрицали необходимость подписывать мирный договор с Японией, но со временем отношение к этой теме менялось. «При этом Япония не откажется от своего требования. Как только возникнет возможность об этом заявить снова, в Токио точно ею воспользуются», – уверен Казаков.

    Российско-японские отношения зависят от развития геополитических событий, пояснил эксперт. Поэтому стороны всегда могут вернуться к обсуждению мирного договора при определенных условиях. «Если сегодня вопрос обсуждения договора снова закрыт, то в дальнейшем он вернется в повестку дня», – прогнозирует собеседник.

    При этом чуть ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией прискорбным. Более того, японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».  

    Сам митинг прошел 7 февраля, где Кисида заявил следующее: «Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор».

    Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, хотя по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы предельно проста – российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Однако во времена премьерства Синдзо Абэ Москва и Токио несколько лет вели активный диалог по мирному урегулированию спора.

    В ноябре 2018 года состоялась знаковая встреча лидеров России и Японии. По ее итогам Абэ заявил о взаимной договоренности ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно документу, СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Реализации соглашения помешали США.

    На фоне обострения отношений между странами приходит все больше сообщений о том, что Япония наращивает свой ракетный потенциал, опираясь на поддержку Вашингтона, и тем самым создавая новые угрозы для России на Дальнем Востоке. Позже, 10 февраля, стало известно о планах США разместить в Японии гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатых ракет наземного базирования Tomahawk (2,7 тыс. км и 1,6 тыс. км соответственно).

    В ответ на это Мария Захарова предупредила, что подобные действия США и Японии будут означать для России «качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которые будут иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность».

    Вместе с тем, эксперты не уверены в том, что Токио намерен вступать в военную конфронтацию с Москвой.

    «Даже если теоретически представить, что японский флот заблокирует проливы на Курилах, то это означает объявление войны. У Токио есть более насущные внешнеполитические проблемы в виде военной угрозы из Китая и Северной Кореи. Тем не менее, вся военная деятельность Токио и Вашингтона создает для нас риски», – добавил эксперт.

    По прогнозу Панова, восстановление диалога между странами возможно через пять-десять лет, а переговоры по мирному договору – «вообще за гранью возможного». Однако, добавляет Казаков, «тенденция в укреплении вооруженных сил Японии налицо и через какое-то время она даст свои плоды».

    В данном контексте России стоит задумываться о развитии Тихоокеанского флота, но не столько из-за гипотетических действий Японии (в конституции которой есть «мирная статья»), а из-за желания Москвы претендовать роль лидера в меняющемся многополярном мире. Вкупе с повышением экономической мощи и благосостоянием граждан, такая мера не будет лишней, заключил Казанков.

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