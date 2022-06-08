Япония провоцирует жесткий ответ России в районе Курил

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Нулевая инфляция – малознакомое явление для россиян Антон Новодережкин/ТАСС
России удалось взять инфляцию под контроль в то время, как США и ЕС хватаются за любую возможность остановить рост цен. В России со второй половины мая инфляция нулевая, констатировал президент Владимир Путин. Другой дело, что она несет не только плюсы, но и, как ни странно, минусы. Чем отсутствие роста цен может быть опасно для России? И что будет дальше с ценами этим летом и осенью?  Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Защита православных святынь делает спецоперацию на Украине священной

Украинские военные уничтожают православные святыни t.me/pdmnews
Святыня русского православия – Святогорская лавра на севере Донбасса освобождена от неонацистов. Но при бегстве украинские военные уничтожили скит XV века. Храмы и священники УПЦ Московского патриархата были и остаются мишенями для атак неонацистов и единственным путем спасения для Украинской церкви оказывается воссоединение с Русской. Как в этой ситуации помогут новые решения Синода РПЦ? Подробности...
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О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии

Несмотря на противоречия, Россия и Турция научились договариваться между собой по ключевым вопросам МИД РФ/РИА Новости
В Турции проходит встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ключевые темы переговоров – участие Турции в создании «зернового коридора» в Черном море, посредничество в урегулировании конфликта на Украине, а также планы Анкары провести военную операцию на севере Сирии. Смогут ли Россия и Турция найти компромисс по этим вопросам? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как защитить русских во всем мире

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия. Подробности...

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Владимир Добрынин, журналист
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Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

Игорь Мальцев
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Новая база Китая и риски для России

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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Япония провоцирует жесткий ответ России в районе Курил

    Японцы хотят ловить рыбу у российских Курил
    		   8 июня 2022, 19:35
    Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Будет много крика со стороны японских СМИ и японских политиков». Такими словами эксперты оценивают новый виток конфликта с Москвой, который прямо сейчас провоцирует Токио. Японцы не согласны с российским решением отказать им в праве ловить рыбу в районе Южных Курил, но при этом с увлечением вводят новые антироссийские санкции. Все это может привести к опасным последствиям.

    Япония продолжает доказывать свой статус самой антироссийской страны Восточной Азии. В то время, как львиная доля государств региона предпочитает не вмешиваться в российско-западные разборки из-за Украины, Токио вводит очередной пакет санкций против России. Он ограничивает экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать укреплению российской промышленности, а также вводит ограничения в отношении ряда российских банков (включая Россельхозбанк и Московский кредитный банк).

    Поймите и простите

    При этом в частных разговорах японские дипломаты объясняют, что в целом против России Токио ничего не имеет. А в санкционной эпопее участвует по двум фундаментальным причинам.

    Во-первых, из-за влияния российской спецоперации на поведение Китая. В Токио уверены, что действия Москвы на Украине взбодрят и вдохновят Пекин на проведение более агрессивной политики в Восточной Азии. В том числе и против Японии, и даже ее территориальной целостности. Напомним, что между Японией и Китаем есть спорные территории – контролируемый ныне японцами архипелаг Сэнкаку, который китайцы считают своим, называют Дяоюйтай и регулярно высаживают на него своих рыбаков.

    Страхи эти разделяют не только элиты: согласно опросу газеты Ёмиури Симбун от 7 марта, 81% японцев считают, что попытка России в одностороннем порядке изменить статус-кво при помощи силы затронет и другие регионы. Соответственно, по мнению японской стороны, китайское вдохновение можно нивелировать лишь демонстративно жестким наказанием России за ее действия на Украине – дабы Пекин оценил последствия.

    Собственно, 82% японцев поддерживали санкции против России.

    Во-вторых, внешняя политика Японии строго привязана к американской линии, и Токио просто обязан был следовать в фарватере Вашингтона в российском вопросе. «Если бы мы не поддержали Европу в кризисе на Украине, Европа не поддержала бы нас в кризисе с Китаем», – именно так звучит фраза пожелавшего остаться анонимным японского дипломата в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Японские власти считают, что союз с Соединенными Штатами – при всей его сложности, издержках и унизительности роли «младшего партнера» – жизненно необходим для безопасности Страны Восходящего Солнца. Куда более необходим даже, чем попытки оторвать Россию от Китая, чем давно грезили японские дипломаты. «Если Япония в деле сдерживания России поставит свои национальные интересы выше международного сотрудничества, то тем самым она навредит отношениям с дружественными странами, что приведет к росту геополитических рисков в Восточной Азии», – пишет Nikkei.

    Да, при этом японцы стараются защищать свои интересы. С одной стороны, они легко отказываются от поставок в Россию промышленного оборудования. По данным японского Минфина, весь экспорт из Японии в Россию в 2021 году составлял около 7,35 миллиарда долларов – и это немногим больше 1% от общих объемов национального экспорта. С другой, японские власти не заставляют свои компании Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation выходить из проектов Сахалин–1 и Сахалин–2. Токио твердо намерен сохранить там свое присутствие.

    «Япония, которая имеет весьма уязвимую структуру энергопоставок, импортирует из России 3,6% нефти и 8,8% сжиженного природного газа. Проекты «Сахалин–1» и «Сахалин–2»… важны для Японии как существенный источник поставок. Кроме того, с точки зрения транспортировки энергоресурсов Сахалин находится на меньшем расстоянии от Японии по сравнению с другими странами и регионами, в частности, государствами Ближнего Востока», – говорится в так называемой Белой книге по энергетике японского Минэнерго. По ряду оценок, выход из проекта с отказом от импорта произведенного там СПГ приведет к убыткам для Японии примерно в 20 млрд долларов – и это только прямые убытки. Без косвенных – например, в случае если японскую долю в проекте перекупит тот же Китай.

    Не поняли и не простили

    В Токио, по всей видимости, считают, что Москва поймет японские проблемы и согласится с таким подходом к взаимоотношениям – условно шведскому столу с рядом неформальных обязательств. И, возможно, Россия бы согласилась – если бы у власти в Японии находился человек, с которым у Кремля были бы выстроены конструктивные отношения. Например, бывший премьер Синдзо Абэ, регулярно встречавшийся с Путиным и выстроивший с российским лидером атмосферу доверия.

    Однако Абэ уже почти два года как не премьер, и оба его сменщика (Есихидэ Суга и ставший главой правительства в октябре 2021 года Фумио Кисида) заняли враждебную и неуважительную линию в отношении России. И к событиям февраля 2022 года стороны подошли уже отнюдь не партнерами. «Именно Токио сделал все, чтобы испортить отношения с Россией. Достаточно почитать заявления высших должностных лиц этой страны, чтобы понять, что отношения были качественно испорчены японской стороной», – говорил в мае глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.

    Неудивительно, что понимания и согласия в Москве японцы не нашли, а вместо этого получили стандартный для недружественных России стран подход в виде жестких ответов на провокации. На предыдущие санкции РФ, напомним, ответила выходом из переговоров о заключении мирного договора. Сейчас же российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.

    «Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у Южных Курильских островов Российской Федерации,

    – поясняет российский МИД. – К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности. В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

    Формально японская квота небольшая – 2,3 тысячи тонн рыбы в год. Но цифры не должны вводить в заблуждение. «Так или иначе, это большой удар для местной рыболовной промышленности острова Хоккайдо и для японских кооперативов, которые занимаются (этим бизнесом – прим. ВЗГЛЯД) в течение многих лет и даже десятилетий… Будет очень много крика со стороны японских СМИ и японских политиков, а также много жалоб, в которых будут обвинять и Россию, и японское правительство в том, что так обострили ситуацию», – заявил руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

    Однако куда больше криков будет из-за политического измерения этого решения. Япония считает Курильские острова своими и рассматривает проекты в районе Курил как способ закрепить там свое влияние.

    «Японцам нужна не столько рыба, сколько возможность зацепиться на Сахалине и Курилах, в наших территориальных водах. Ведь цена за вылов наших морских биоресурсов для них в разы выше, нежели для российских рыбаков, но они с 1998 года шли на это», – говорит председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев. Неудивительно, что Сахалинская область давно пыталась избавиться от этого соглашения. «Сахалинская областная дума шесть раз направляла в Москву предложения о запрете. Речь тут не об экономике, хотя и о ней. Но главное здесь – суверенитет нашей страны», – продолжает Сергей Пономарев.

    Вот и сейчас инициатива о как минимум замораживании соглашения пришла именно с Сахалина – и Москва на этот раз с предложением согласилась.

    Японцы же не согласились. «Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения», – заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзо Мацуно.

    По всей видимости, Токио рассчитывает продолжить вылов рыбы без письменного соглашения. Только это есть незаконно. Просто отказ от права рыбачить может быть воспринят внутри Японии как признание российского суверенитета над этой территорией. «Мы сделаем все возможное для защиты нашего рыбного промысла», – многозначительно заявил господин Мацуно.

    Проблема только в том, что погранслужба ФСБ тоже сделает все возможное для защиты суверенитета России над ее акваторией. И если японцы решатся на провокацию с участием контрабандистов, то они, с большой долей вероятности, снова получат на это жесткий ответ. Такова цена, которую будет платить Япония за добровольно принятый на себя статус самой антироссийской страны Восточной Азии.


     
     
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