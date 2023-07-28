Япония цинично озаботилась безопасностью Европы

Tекст: Илья Абрамов

Минобороны Японии представило в пятницу правительству страны «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства о ситуации в мире и приоритетах оборонной политики. В отчете объемом 510 страниц уделено большое внимание России, которую авторы назвали «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе».

По мнению японских военных, внешняя деятельность России, военные тенденции и конфликт на Украине «расшатывают основы международного порядка и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы». Отдельно японцев беспокоят «военные тенденции» Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также авторы доклада отметили усиление военного присутствия Москвы на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Японии, напомним, эту часть России считают «оккупированной» «северной территорией» и рассчитывают ее когда-либо вернуть под свой контроль.

Согласно отчету, Китай, Россия и Северная Корея вносят свой вклад в «самую суровую и сложную обстановку в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны». При этом внешняя позиция Китая и его военная деятельность стали «серьезной проблемой для Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентную и величайшую стратегическую проблему».

Примечательно, что в четверг российские и китайские делегации присоединились к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в столице Северной Кореи на военном параде, где были показаны новейшие беспилотники и ракеты большой дальности, способные нести ядерные заряды. Также на этой неделе корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане.

Согласно «Белой книге», Россия и Китай активизировали стратегические связи. Японские военные отметили пять совместных полетов бомбардировщиков с 2019 года и несколько совместных рейсов китайских и российских военных кораблей, которые «явно предназначались для демонстрации силы против Японии и вызывают серьезную обеспокоенность» как в самой Японии, так и в регионе в целом.

В отчете прогнозируется, что к 2035 году Китай будет обладать 1500 ядерными боеголовками и увеличит свое военное превосходство над Тайванем. Япония это также рассматривает как угрозу безопасности, особенно для своих юго-западных островов, включая Окинаву, где находится наибольшее количество американских военных баз по сравнению с другими частями страны.

«Белая книга» выпускается с 1970 года (ежегодно – с 1976 года) и не является стратегическим документом. Однако она отражает позицию Минобороны Японии. После начала украинского конфликта Токио активно поддерживает антироссийские санкции Запада. С 9 августа страна запретит экспорт в Россию гибридных автомобилей и машин с двигателем более 1,9 литра.

«Наши отношения с Токио ухудшаются не только в политике и экономике, но даже в области гуманитарных связей. На российско-японские отношения, как считают японцы, отрицательно влияет и сближение Москвы с Пекином, который считается одной из основных угроз для Токио, где также негативно восприняли визит Сергея Шойгу в КНДР», – отмечает Олег Казаков, эксперт Общества «Россия – Япония».

По его прогнозу, российско-японские отношения продолжат ухудшаться, «следует ожидать дальнейшего расширения санкций». «В военной сфере Япония тесно сотрудничает с США. Между странами заключен договор о безопасности. Для укрепления своей армии японцы активно взаимодействуют с другими членами НАТО, а также с рядом других государств региона, например, с Австралией», – напомнил собеседник.

«По сути, «Белая книга» просто фиксирует уже устоявшуюся реальность российско-японских отношений, которые сейчас упали до беспрецедентно низкого уровня. Япония находится в российском списке недружественных государств», – говорит Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

Он напомнил, что в национальной стратегии безопасности Японии Россия названа одной из угроз наравне с Китаем и КНДР, но «сейчас же формулировки ужесточились». «Токио беспокоит сближение Москвы и Пекина, а особенно совместные маневры двух стран в Тихом океане, учения на Дальнем Востоке. Кроме того, Страна восходящего солнца болезненно реагирует на любое увеличение присутствия нашей страны на Курилах», – отмечает собеседник.

Эксперт напомнил, что еще в прошлом году страна решила увеличить свой военный бюджет на 2%, до уровня стран НАТО. «Токио хочет обзавестись средствами «превентивного» удара – крылатыми ракетами большой дальности и гиперзвуковым оружием… Официально эти системы будут направлены против КНДР, но понятно, что в их радиус действия попадет Китай и наш Дальний Восток», – предупредил Кистанов.

«То, что Токио озаботился безопасностью в Европе, выглядит цинично.

Японию не беспокоил реванш нацизма в Европе, гибель мирных жителей Донбасса, взрывы на «Северных потоках» и поставки кассетных боеприпасов вооруженным силам Украины (ВСУ). А между прочим, все это – реальная угроза коллективной безопасности», – говорит сенатор Константин Долгов.

По его словам, именно Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Она не только проводит провокационные учения совместно с американцами, но претендует на российские Курилы и враждебно относится к Китаю. Кроме того, Токио лидирует в вопросе ввода санкций и начала поставки техники для ВСУ.

«Премьер-министры Японии посещают храм Ясукуни, считающийся символом милитаризма. А ведь именно Токио стал одним из инициаторов Второй мировой войны, и по его вине погибли миллионы китайцев и корейцев. А сейчас официальные власти страны отдают дань памяти преступникам», – акцентирует сенатор.

Сегодня Япония также ответственна за эскалацию ситуации в Европе, оказывая одностороннюю поддержку Украине. «Токио никогда объективно не оценивал российскую политику и всегда был инициатором напряженности в наших отношениях. Но мы реагируем на данные выпады спокойно и никогда не подвергнем свой суверенитет сомнению», – резюмировал Долгов.