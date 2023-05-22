На саммите G7 Зеленский оскорбил Японию и подставил США

Сравнив Артемовск с Хиросимой, Зеленский признал преступления ВСУ

Весьма двусмысленной риторической фразой отметился Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии. Он сравнил разрушения Артемовска с результатами ядерной бомбардировки Хиросимы. Сам того не заметив, президент Украины оскорбил Японию, подставил своего главного хозяина – США – и выпятил преступления ВСУ.

Есть два уровня бестактности. Обычный – говорить о веревке в доме повешенного. Продвинутый – требовать сочувствия фразой: «А вот у меня тоже родственник повесился».

Его-то и продемонстрировал Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме: «Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие города. Ничего живого нет, все постройки разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей нет».

Немногие заметили, что Зеленский ограничился лишь вербализацией своей скорби по жертвам Хиросимы. В церемонии возложения цветов к мемориалу в память о погибших он не участвовал.

Ладно. Раз уж пан президент просит, давайте устроим дискуссию об исторических параллелях и боевых действиях.

Японцев оскорбил, Байдена подставил

Начнем с того, что своей огненной речью Зеленский неплохо так подставил Джо Байдена. Накануне его приезда на саммит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не станет приносить извинения за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Откуда возник вопрос? В конце 2022 года японский политик Мунэо Судзуки, комментируя новость о будущем саммите G7 и участии в нем Джо Байдена, призвал последнего объявить применение ядерного оружия ошибкой США.

Не то чтобы таких извинений кто-то от него ждал и всерьез на них надеялся. «Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это», – заявил в 2015 году Клифтон Трумэн Дэниел (внук президента Гарри Трумэна).

По поводу первого утверждения дискуссии идут до сих пор. Что до извинений, то, похоже, оно так и есть – извиняться никто не собирается. Одно из уцелевших после взрыва строений – здание Промышленной палаты Хиросимы (известно как «Купол Гэмбаку» или «Ядерный купол») – в 1996 году было включено в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Угадайте, какая страна пыталась помешать этому решению. Правильно, США.

Барак Обама стал первым из президентов США, кто посетил именно Хиросиму. Однако и от него японцы не услышали извинений или хотя бы чего-то на них похожего. Потом мэры Хиросимы и Нагасаки звали к себе Дональда Трампа, но тот не поехал. Так что сравнение разрушений в Артемовске с бомбардировкой Хиросимы мало того что кричаще бестактно по отношению к США, так еще и лишний раз напоминает миру об отказе Байдена.

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И даже этим тема извинений Байдена не исчерпывается. Персональной вины нынешнего президента США в бомбардировке Хиросимы нет. Такие извинения – сложившаяся традиция и приносятся от лица государства в залог укрепления отношений.

С другой стороны, вполне допустимо говорить о доле вины того же Байдена за разрушения в Артемовске. И не только там, но и в любом из городов Донбасса, ставших ареной длительных и напряженных военных действий. Их можно и нужно было избежать. Однако военная помощь стран Запада – и прежде всего США – продлевает эту агонию режима Зеленского. Сегодня говорить об этом сильно рано, но на будущее стоит запомнить: одним из условий восстановления отношений с США могло бы стать признание Америкой своей вины в украинском кризисе – с момента его начала.

О Хиросиме замолвим слово

Раз уж Зеленского потянуло на исторические экскурсы, продолжим затронутую им тему. В мае 1945 года американский Комитет по выбору целей рекомендовал несколько японских городов в качестве объектов для ядерных бомбардировок. Все они были отобраны исходя из своего военного значения. В частности, Хиросима попала в этот список из-за большого количества военных складов и генштаба ВМС. При этом военное командование и руководство США рассчитывали не только на физическое поражение этих целей, но и на психологический эффект.

Правда, уже в 1945-м не только среди ученых, но даже среди военных было достаточно противников применения ядерного оружия против Японии. В основном возражения сводились к двум аргументам:

В этом не было нужды. Япония к тому времени стратегически проиграла. Ее союзники по оси были разгромлены, а сама она находилась в морской блокаде. Капитуляция была лишь вопросом времени;

Неизбирательность поражения. Исчерпывающе объяснил это адмирал Уильям Леги: «Меня не учили вести войны в такой манере, и войны не могут быть выиграны уничтожением женщин и детей».

При этом адмирал был далеко не пацифистом и «белой вороной». У него хватало единомышленников – тот же Дуайт Эйзенхауэр тоже был против. Но даже на их мнения можно было наплевать. Мало ли, что всякие отщепенцы думают! Если бы не «Исследование эффективности стратегических бомбардировок», оперативно проведенное правительством США. Его результаты были опубликованы уже в 1946 году и повторяли мысли отщепенцев: атомные бомбардировки не сыграли решающей роли в войне и не являлись необходимым условием для победы. А реальной целью бомбардировок, как неоднократно признавалось в самих США, была попытка запугивания советского руководства.

Для самих японцев, к слову, куда более весомым аргументом в пользу безоговорочной капитуляции стал разгром Квантунской армии советскими войсками, а не ядерные бомбардировки США. Однако даже без вступления СССР в войну и без ядерных ударов Япония готовилась держаться лишь до ноября-декабря 1945 года.

Такое детальное пояснение необходимо для понимания, чем являлись удары по Хиросиме и Нагасаки и каков был их реальный смысл. И почему Зеленский не только бестактный тип, но и круглый дурак, не понимающий смысла слов, которые он произносит.

Раз военного смысла у Хиросимы не было, остается психологический. И в этом смысле Хиросиму и Нагасаки нужно ставить в один ряд со стратегическими бомбардировками союзниками Дрездена: демонстрация военной мощи руководству СССР.

Пан Зеленский, чаще смотритесь в зеркало

А теперь об Артемовске (который украинцы упорно называют Бахмутом). С самого начала СВО украинская армия практикует военное использование многоэтажной городской застройки, создавая там узлы обороны и целые укрепрайоны. На этом можно было бы лишний раз не останавливаться, если бы не одно обстоятельство. В узлы обороны и укрепрайоны дома превращаются против воли жильцов.

Однажды они слышат стук в дверь и им объявляют: час на сборы и валите отсюда, тут теперь наши боевые позиции. Не уйдете сами – грохнем. Практикуется это еще с Мариуполя, свидетельств за это время собрано море.

«Оборона» Артемовска в этом смысле полностью копировала Мариуполь.

Еще одно свидетельство совсем недавно подкинул в одном из своих многочисленных интервью телезвезда ГУР Украины Кирилл Буданов. В числе прочего он заявил о том, что украинская власть знала о принципиальном решении по СВО за две недели до 24 февраля. И держала эту информацию в тайне. Зачем организовывать эвакуацию, если мирным населением так удобно прикрываться? А организовывать коридоры и снабжение жителей приходится наступающим силам ВС РФ (что снижает темпы наступления). Ну а оборона ВСУ в жилой застройке лишь развивает эту логику.

Так что Артемовск – это не Хиросима сразу по ряду причин. А слова о жертвах и тотальном разрушении – попытка скрыть преступления: Запада, ВСУ и свои собственные.