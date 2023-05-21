Сенатор Долгов: Символическим итогом саммита G7 стало взятие Артемовска

Формат «Большой семерки» маргинализирует себя. На этом фоне формирование новых центров влияния в мире только ускорится, в частности уже активно развиваются сообщества БРИКС, ШОС. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов, комментируя итоги саммита G7, завершившегося в воскресенье в японском городе Хиросима.

«Большая семерка», как институт и центр мирового влияния, поступательно себя дискредитирует и маргинализирует. Предполагалось, что это будет элитный клуб, который задает тренды и тенденции в мировых делах, но по факту ее роль в международной повестке абсолютно выродилась», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Американцы в рамках саммита сумели продавить свою линию о необходимости продолжения военного противостояния Запада с Россией. Таким образом, можно констатировать, что ни о каких мирных договоренностях в ближайшее время не может идти речи. Штаты не разрешат этого ни Киеву, ни европейским государствам», – отметил он.

«Саммит изначально был выстроен по антироссийскому и антикитайскому сценарию. И уже в рамках него проходили дискуссии и готовился итоговый документ. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно, внешнеполитические ведомства и России, и Китая дали свою оценку происходящему и заявили о грубом вмешательстве в свои внутренние дела», – акцентировал собеседник.

«Вместе с тем, деградация таких форматов, как «Большая семерка», только ускорит формирование новых центров влияния в мире. Отчетливо это становится заметно, если сравнивать G7 например с БРИКС и ШОС, которые расширяются и следуют в ногу со временем», – полагает парламентарий.

«Изначально сообщество «Большой семерки» формировалось как площадка государств-лидеров. Но сегодня мы видим, что из себя представляют эти лидеры – Европа впадает в экономический регресс, не в лучшей кондиции и Япония. Кроме того, стоит отметить, что собравшиеся в Хиросиме главы государств G7 имеют очень низкие рейтинги поддержки у себя в странах. Если они ничего не могут предложить своим избирателям то, что они предложат миру?», – рассуждает Долгов.

«Международное политическое мероприятие превратили в шоу. Украинский президент Владимир Зеленский, как подобает шоумену, хотел выступить на Евровидении, но ему не дали, поэтому он выступил в Хиросиме. Главные режиссеры этого шоу – американцы, они написали сценарий, раздали всем памятки, что нужно делать и как себя вести. В том числе, и своему президенту Джо Байдену», – отметил он.

«Вместе с тем, я бы назвал символическим итогом саммита «семерки», его финальным аккордом – взятие Артемовска. С точки зрения сегодняшней ситуации в мире, именно это событие станет основным, а не то, о чем договорились или не договорились участники мероприятия в Хиросиме», – заключил сенатор.

В воскресенье в японском городе Хиросима завершился саммит «Большой семерки», сообщает «РИА-Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.

Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.

Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.