Пекин обвинил G7 в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая

МИД КНР: Пекин выразил решительный протест после заявлений G7 о Китае

Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран Группы семи (G7) в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР.

В сообщении, опубликованном МИД КНР, говорится, группа семи не принимает во внимание серьезную обеспокоенность Китая, упорно манипулирует вопросами, касающимися Пекина, клевещет и делает нападки на страну, грубо вмешивается в ее внутреннюю политику, передает ТАСС.

Отмечается, что Китай выражает из-за этого решительный протест и уже сделал по данному поводу серьезное представление Японии как стране, принимающей саммит.

В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.

Ранее страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины.