Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Напавший на сотрудника ГАИ в Москве арестован
Суд арестовал мужчину за нападение с ножом на сотрудника ГАИ в Москве
Суд заключил под стражу мужчину, который ранил ножом инспектора Госавтоинспекции на месте ДТП в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
«Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного СК и заключил под стражу обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – сообщается в канале столичного СК в Max.
По данным ведомства, ночью 1 ноября инспекторы ГАИ прибыли на Фруктовую улицу из-за ДТП. Мужчина, не участвовавший в аварии, попытался помешать проверке и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом. Для обезвреживания нападавшего сотрудник полиции применил табельное оружие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет предъявил обвинение напавшему на инспектора ГАИ мужчине.
В прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нападение с канцелярским ножом на пассажира столичного метро.