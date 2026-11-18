Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Защита основателя The Insider обжаловала заочный приговор на пять с половиной лет колонии
Защита Доброхотова обжаловала заочный приговор на пять с половиной лет колонии
В Черемушкинский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный приговор основателю The Insider Роману Доброхотову (издание и журналист внесены в реестр иноагентов в России), осужденному на пять с половиной лет колонии.
Защита обжаловала заочный приговор Доброхотову по делу о нежелательной организации, передает РИА «Новости». В начале ноября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Доброхотова к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в организации деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.
Также суд лишил его права администрировать сайты на пять лет. Установлено, что Доброхотов, зная о статусе The Insider, дважды привлекался к административной ответственности за размещение видеоматериалов с негативной оценкой происходящего в России.
В апреле 2022 года Минюст внес Доброхотова в реестр иноагентов. Журналист заочно арестован и объявлен в розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве заочно приговорил Доброхотова к пяти годам и шести месяцам колонии. В конце сентября дело в отношении журналиста направили в суд.
Ранее уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации возбудили в отношении шеф-редактора The Insider.