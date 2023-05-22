Президент Бразилии предложил Путину и Зеленскому выступить в ООН

Президент Бразилии Лула да Силва призвал провести саммит ООН по ситуации на Украине с участием Путина и Зеленского

Нужно провести саммит ООН по ситуации на Украине и пригласить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского выступить на таком мероприятии, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Лула да Силва считает, что украинский конфликт должен обсуждаться в ООН. Он посетовал, что за пять месяцев президентства так и не был приглашен «на встречу в ООН» для обсуждения ситуации на Украине. В частности, по его словам, можно было бы «перенести Генеральную ассамблею, которая проходит в сентябре, на июнь-июль, чтобы обсудить» конфликт, передает ТАСС.

Президент Бразилии заявил, что следовало бы пригласить Путина и Зеленского для их выступлений, а затем провести соответствующее обсуждение. Обсуждение украинского конфликта в формате G7 или G20 он считает неуместным, правильным было бы устроить дискуссию в Совбезе ООН.

Лула да Силва считает, что конфликт мог и не произойти, если бы у СБ ООН «хватило сил вести переговоры». По его словам, требуется «серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.

Лула да Силва сказал, что выступление Зеленского на саммите G7 не изменило его позицию по конфликту на Украине. Также Лула да Силва сообщил, что был готов встретиться с Зеленским, но тот «не пришел» в назначенное время. «Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15.15 (21 мая в 09.15 мск) у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале», – сказал президент Бразилии. Он отметил, что «не был разочарован», но «был расстроен», так как хотел встретиться с Зеленским. «Зеленский взрослый и знает, что делает», – сказал Лула да Силва.

Напомним, СМИ утверждали, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал бразильского коллегу встретиться с украинским президентом на полях саммита G7 в Хиросиме, но Лула да Силва отказался.