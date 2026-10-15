Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене
Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.
Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.
В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.
Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.