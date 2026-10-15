Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин призвал убрать барьеры в онлайн-торговле
Необходимо как можно быстрее ликвидировать ненужные барьеры в сфере электронной торговли, не подорвав доверие к российским производителям, заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Нужно предпринять необходимые меры, чтобы ненужные ограничения, ненужные барьеры были ликвидированы как можно быстрее. Разумеется, это все должно быть продумано с тем, чтобы не подорвать доверие к нашим производителям, чтобы на рынок через электронные площадки поступала продукция самого высокого качества, чтобы ни у кого из наших партнеров за рубежом никогда не возникло никакого сомнения в качестве российской продукции», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин отметил рост эффективности работы российских аграриев.
Владимир Путин сообщил об увеличении экспорта продовольствия в 2,5 раза.