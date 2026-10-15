Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин отметил рост эффективности работы российских аграриев
Эффективность работы российских аграриев растет с каждым годом благодаря использованию современных средств и техники. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Наши аграрии работают очень эффективно, и эффективность работы повышается с каждым годом. Применяются современные средства, современная техника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником.
Весной Дмитрий Патрушев отметил, что Россия обеспечена отечественными семенами на 70%.