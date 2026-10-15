Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза
Россия за десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в число двадцати крупнейших экспортеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Минсельхоза заявила об укреплении самообеспеченности России продовольствием.
ООН спрогнозировала мировой дефицит сахара.