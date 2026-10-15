Путин назвал Алжир близким другом и надежным союзником России

Путин: У России и Алжира добрые отношения и надежное партнерство

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, Россия и Алжир поддерживают добрые отношения и выстроили надежное партнерство по множеству направлений, передает РИА «Новости».

«Алжир – один из наших близких друзей, союзников, у нас добрые очень отношения с Алжиром, по многим направлениям мы их как коллеги по совместной работе в сфере экономики никогда ни в чем не подводили, и они нас, очень ответственные наши партнеры, повторяю, по очень многим направлениям, не только продукты питания», – заявил Путин.

Ранее посол России сообщил о работе над возобновлением авиарейсов в Алжир.

До этого помощник президента Николай Патрушев обсудил в республике безопасность судоходства и морскую логистику.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о поставках российскими предприятиями автомобилей и авиатехники в Алжир.