Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин назвал Алжир близким другом и надежным союзником России
Путин: У России и Алжира добрые отношения и надежное партнерство
Президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Деловая Россия» заявил, что Алжир является близким другом, союзником и ответственным партнером страны по многим направлениям.
По словам Путина, Россия и Алжир поддерживают добрые отношения и выстроили надежное партнерство по множеству направлений, передает РИА «Новости».
«Алжир – один из наших близких друзей, союзников, у нас добрые очень отношения с Алжиром, по многим направлениям мы их как коллеги по совместной работе в сфере экономики никогда ни в чем не подводили, и они нас, очень ответственные наши партнеры, повторяю, по очень многим направлениям, не только продукты питания», – заявил Путин.
Ранее посол России сообщил о работе над возобновлением авиарейсов в Алжир.
До этого помощник президента Николай Патрушев обсудил в республике безопасность судоходства и морскую логистику.
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о поставках российскими предприятиями автомобилей и авиатехники в Алжир.