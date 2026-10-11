В Иерусалиме нашли древний водопровод к Храмовой горе

Tекст: Игорь Иножарский

Участок Нижнего акведука, по которому вода поступала от прудов Соломона к Храмовой горе, был найден Управлением древностей Израиля к югу от кибуца Рамат-Рахель, пишет Israel National News. Система длиной около 21 км была построена в период Хасмонеев.

«Нижний акведук был впечатляющим инженерным проектом, вероятно, построенным во времена царей Хасмонеев для снабжения Иерусалима водой», – заявили руководители раскопок Беньямин Сторчан и Гиль Фрейд.

Ученые отметили, что уклон водопровода составлял примерно один метр на километр, что позволяло воде течь под действием гравитации без использования механизмов. Около 500 лет назад, в османский период, внутрь каменного канала были вмонтированы керамические трубы.

Археолог Иерусалимского округа Амит Реэм назвал находку инженерным чудом, потребовавшим масштабного планирования. Управление древностей рассчитывает создать вдоль исторического водного маршрута от юга Иерусалима до Старого города непрерывную парковую зону.

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