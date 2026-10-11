Мэр Сочи сообщил об обнаружении обломков БПЛА в Адлере

Обломки украинских беспилотников нашли в трех местах в Адлере

Tекст: Вера Басилая

«Провел оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА. В Адлерском районе обломки беспилотников обнаружили по трем адресам. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. <…> При необходимости окажем помощь собственникам поврежденных жилых помещений», – написал Прошунин в Max.

Прошунин добавил, что в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах повреждений и пострадавших нет, а общественный транспорт и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что фрагменты украинских беспилотников упали на территории аэропорта Сочи, а также в частном секторе и возле отелей. Возгорание в одном из административных зданий было оперативно ликвидировано.

В Сочи на территории аэропорта, частного сектора и возле отелей упали фрагменты беспилотников, в результате происшествия никто не пострадал.

Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам.