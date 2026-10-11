Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Мэр Сочи сообщил об обнаружении обломков БПЛА в Адлере
Обломки украинских беспилотников нашли в трех местах в Адлере
Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе Сочи после ночной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Провел оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА. В Адлерском районе обломки беспилотников обнаружили по трем адресам. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. <…> При необходимости окажем помощь собственникам поврежденных жилых помещений», – написал Прошунин в Max.
Прошунин добавил, что в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах повреждений и пострадавших нет, а общественный транспорт и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что фрагменты украинских беспилотников упали на территории аэропорта Сочи, а также в частном секторе и возле отелей. Возгорание в одном из административных зданий было оперативно ликвидировано.
В Сочи на территории аэропорта, частного сектора и возле отелей упали фрагменты беспилотников, в результате происшествия никто не пострадал.
Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам.