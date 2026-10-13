Хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке

Хуситы пообещали атаковать интересы США при вмешательстве в конфликт в Йемене

Tекст: Игорь Иножарский

«Если США вмешаются в агрессию против Йемена, мы не будем раздумывать над решением ответить, скорее, последует быстрый и болезненный ответ, нацеленный на США и все их интересы в регионе», – заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухайти, передает Israel National News со ссылкой на France Presse.

По его словам, атаки призваны продемонстрировать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, что он больше не может вести наступление из безопасного положения.

В понедельник президент США Дональд Трамп прокомментировал растущую конфронтацию, отметив, что хуситы «ведут себя очень плохо». Ранее он не исключил, что Вашингтон может присоединиться к саудовским ударам по йеменским мятежникам, несмотря на сообщения об отказах Эр-Рияду в американской военной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за атак мятежников министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию. В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил возможность американских ударов по хуситам после нападения на саудовский аэропорт.