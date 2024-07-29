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    29 июля 2024, 21:35 • Политика

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Действия Токио требуют от России усиления Тихоокеанского флота

    США втягивают Японию в западные военные блоки
    @ Marine Corps/Lance Cpl. Ethan LeBlanc

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России?

    США планируют создать новое военное командование в Японии для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что о данной инициативе объявят в воскресенье после завершения встречи глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате 2+2.

    Численность штата новой структуры составит 50–55 тыс. человек. Она будет отвечать за координацию военных операций США и Японии, а также позволит Вашингтону вывести часть сил, размещенных в Японии, из-под Индо-Тихоокеанского командования, расположенного на Гавайях. В случае же начала боевых действий новая структура выступит координатором обороны страны.

    Само решение о реструктуризации военных отношений Токио и Вашингтона было принято еще в апреле, когда Джо Байден назвал его «самым значительным апгрейдом альянса с момента его создания». Напомним, после поражения во Второй мировой войне Японии запрещено иметь собственные вооруженные силы – их роль выполняют силы самообороны.

    В 1950-х и 1960-х годах Япония подписала с США несколько договоров, которые позволили Вашингтону размещать американские войска и базы на территории союзника. Тогда же японцам пришлось «попрощаться» с претензиями на Курильские острова, поскольку действия США создавали угрозу для безопасности сперва СССР, а потом и современной России.

    В последнее время Штаты стремительно наращивают военный потенциал в Юго-Восточной Азии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в апреле США перебросили на Филиппины системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые боеприпасы Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении Вашингтона разместить РСМД на Гуаме.

    Схожая работа ведется и союзниками США. Военный эксперт Алексей Анпилогов обращал внимание на то, что Сеул и Токио приступили к разработке ракет дальностью 1,5 тыс. км. Ситуация усугубляется тем, что данные страны являются «пороговыми ядерными державами», способными создать атомные боеголовки в ближайшие 10 лет.

    Отдельного внимания заслуживает и чрезвычайная активность японских ВМС, которые проводят учения с флотами стран НАТО. В 2024 году число таких учений выросло в 30 раз по сравнению с 2023 годом, отмечал помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики. Вдобавок к этому Вашингтон продолжает развитие отношений с союзниками в рамках таких структур, как QUAD и AUKUS, которые все теснее интегрируются с НАТО.

    Также озабоченность вызывают японские планы по «размыванию» национального безъядерного статуса. Как указывали в МИД России, это происходит не только посредством подключения Токио к ядерным миссиям США, но и готовностью Японии разместить на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности.

    В этом контексте, как считают эксперты, решение США создать новое командование в Японии является прежде всего вызовом для Китая, хотя и российские военные его подробно изучат. «Штаты понимают, что на Востоке решится исход битвы за гегемонию, поэтому пытаются активизировать собственные силы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Япония же, замечая постепенное наращивание мощи со стороны Китая и КНДР, чувствует собственную незащищенность, что и толкает Токио на укрепление партнерства с США. Вашингтон и Токио прекрасно осознают, что в этом регионе их главным противником является Пекин», – подчеркивает он.

    «Однако тот факт, что в ответ на политику НАТО Россия активизировала контакты с Китаем и КНДР, вызывает в Токио значительное беспокойство. Азия из-за действий США скатывается к блоковому стилю ведения международных отношений. Достаточно характерно о данном процессе говорит решение Вашингтона разместить средства РСМД на Филиппинах», – отмечает собеседник.

    «Нельзя сказать, что четкое деление на «своих» и «чужих» устраивает государства этого региона.

    Подобный подход с исторической перспективы для них никогда привычным не являлся. Тем не менее у США до сих пор хватает силы на то, чтобы прививать потенциальным партнерам собственные правила игры», – акцентирует эксперт.

    По его словам, складывающееся положение несет в себе целый ряд вызовов в сфере безопасности и для России. «Военный конфликт в регионе отрицательно скажется на наших восточных территориях. В качестве мер ответа стоит рассматривать работу на двух направлениях. Первое – дипломатическое», – поясняет он.

    «Мы уже достигли немалых успехов. Развитие диалога с КНДР и КНР – адекватная реакция на недружественные действия со стороны США. Кроме того, важно активизировать связи с государствами АСЕАН. Второе направление – военное, – считает собеседник. –

    Нельзя забывать об усилиях по модернизации и укреплению нашего Тихоокеанского флота».

    «Что касается Японии, то, к сожалению, наши отношения с Токио оставляют желать лучшего. Однако такие ситуации, как, например, визит в Москву депутата Мунэо Судзуки, дает нам возможность говорить о том, что возможность для диалога существует. Но многого ждать от этой поездки не стоит», – добавляет Козюлин.

    Эксперты также отмечают попытку США реорганизовать свое давнее военное присутствие в Японии. «Вашингтон пытается найти более совершенные подходы к взаимодействию с Токио в сфере безопасности двух стран», – полагает Олег Казаков, эксперт Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    «Насколько эффективным получится плод их работы – сказать сложно. Уже сейчас ясно, что Япония пытается нарастить военное партнерство со странами Запада. Данный процесс проходит в том числе и по линии НАТО: страна укрепляет уровень взаимодействия с альянсом по части общих технических характеристик в сфере вооружений», – сказал собеседник.

    «Действиями Токио руководит опасение нарастающих угроз со стороны КНР и КНДР.

    Данные государства являются основными геополитическими соперниками Японии. Между ними имеется немало исторических и политических противоречий. Да и общую обстановку в Азии нельзя назвать спокойной», – указывает Казаков.

    «На этом фоне Токио пытается переориентироваться с двусторонних форматов партнерства в сфере безопасности в пользу блоковых решений. В связи с этим Японии и приходится наращивать связи с США и их региональными союзниками, поскольку все они воспринимают Китай как главную угрозу», – поясняет он.

    «При этом Токио не видит в Москве своего прямого соперника. Некоторые опасения у них вызывает лишь активизация диалога нашей страны с КНДР и КНР. Однако процессы, начатые Штатами в Тихоокеанском регионе, конечно, несут в себе целый ряд вызовов, в том числе и для России», – напоминает собеседник.

    «Американцы пытаются точечно выстраивать систему безопасности в АТР. Ярким элементом этого стала информация о размещении средств РСМД на Филиппинах. Подобные действия накаляют обстановку. Во многом они способны спровоцировать опасные конфликты, в которые могут быть вовлечены все ведущие региональные силы», – добавляет эксперт.

    «России важно обеспечить собственную безопасность на Востоке.

    Москве необходимо поддерживать достойный уровень боеспособности собственных Вооруженных сил в Азии. Практика показывает, что если государство обладает сильной армией, то и покуситься на него отважатся лишь самые отчаянные игроки на международной арене», – уточняет спикер.

    «Нельзя забывать и о дипломатии. Нам не стоит втягиваться в противоречия в этом регионе на чьей-либо стороне. Кроме того, стоит попытаться поддерживать отношения со странами, оказавшимися в проамериканском лагере хотя бы на культурно-социальном уровне. Рано или поздно, в частности, с Японией, нам придется обоюдно пойти на сближение», – отмечает он.

    В этой связи большее внимание стоит обратить и на Курильские острова. «Они все также являются нашим «билетом» к открытому доступу в Тихий океан. Размещать там дополнительные вооружения сейчас вряд ли целесообразно, однако усилить местные пограничные пункты все же следует», – заключил Козаков.

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