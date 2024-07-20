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    20 июля 2024, 09:45 • В мире

    Авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии

    Авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии
    @ catalog.archives.gov

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне испугались возможной реакции Москвы на размещение американских «евроракет» в Германии. Кроме того, сразу четыре страны ЕС решили разработать ракеты аналогичного класса. Что это может означать на практике и сколько европейцам потребуется времени, чтобы нацелить свои ракеты на Россию?

    Власти США обеспокоены возможным ответом со стороны России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил зампредставителя Госдепа Ведант Патель. Он также пообещал, что США будут следить за действиями России, касающимися ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    В то же время замглавы МИД Сергей Рябков не исключил развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на действия США в Германии. «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, США приступят к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году. В их числе зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Кроме того, сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД: в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    При этом в начале июля президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских РСМД в каком-либо регионе мира. Также он заявил о готовности России начать производство ракет соответствующего класса. «Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности», – сказал он.

    Эксперты обращают внимание на тот факт, что США заявляют о планах разместить ударные средства «в неядерном оснащении». «Это уточнение примечательно. Изначальные и советские, и американские концепции применения данного вида вооружений подразумевали их оснащение спецбоеприпасами. РСМД по умолчанию должны быть оснащены ядерными боеголовками мощностью от нескольких килотонн до мегатонны и более», – напоминают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «Такова, если хотите, естественная, органически им присущая компоновка. Только в таком виде они и приобретают свою настоящую эффективность на поле боя. Ради этого они разработаны, а вовсе не для того, чтобы донести на тыловой аэродром противника 400 кг обычного тротила», – отмечают аналитики.

    «А значит, и США, и Европа, заявляя о планах массового возрождения дальнобойных ракет наземного базирования, направленных на Россию, с военной точки зрения имеют в виду оснащение этого оружия термоядерными боеголовками. Да, наверное, не сразу, в перспективе. Да, возможно, только в крайнем случае. Но идет именно к этому», – делают вывод эксперты.

    В этой связи возникает еще один важный вопрос – а именно, где (помимо Германии) страны НАТО могут разместить новые ракеты РСМД? Если обратиться к советско-американскому опыту, то в годы холодной войны Вашингтон размещал ракеты соответствующего класса в Британии, ФРГ, Бельгии и Нидерландах, а Москва – на территории ГДР и Чехословакии.

    Затем, когда стороны в 1987 году подписали Договор о ликвидации РСМД, СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных баз (69 и 9). Однако в 2019 году Штаты вышли из ДРСМД, и проблема «евроракет» вновь вернулась в геополитическую повестку дня. И если американцы свои сроки уже обозначали, то европейцы оказались лишь в начале этого пути.

    «Возьмем для примера опыт создания крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP совместно Британией и Францией. Тогда только опытно-конструкторские работы заняли около пяти лет. Затем было еще пять лет испытаний. И надо понимать, что это были 90-е годы, когда военные бюджеты многих стран резались на фоне распада СССР», – отметил Алексей Анпилогов, военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Те же сроки были при создании Германией и Швецией ракеты Taurus. Бундесвер заплатил немецким компаниям за производство ракет и получил их практически через десять лет. Соответственно, созданные Германией, Францией, Италией и Польшей

    ракеты будут нацелены на территорию России не раньше, чем через десять лет»,

    – спрогнозировал он. «Причем, если Германия и Франция обладают достаточными технологиями и кадрами для создания и выпуска РСМД, то Польша, например, в своей истории производила только советские ракеты по лицензии. И это было давно – еще при Польской народной республике. Сейчас Польша даже свои САУ AHS Krab покупает по частям у Британии, Кореи и Словакии. Она может стать территорией размещения будущих РСМД», – напомнил аналитик.

    «Что касается США, то пусковую установку для комплекса Typhon недавно перебросили из Америки на Филиппины по воздушному мосту. Она аэромобильная, легко перемещается по миру. Это фактически поставленный на колеса клон морского пускового контейнера Mk 41, который работает, например, на американских эсминцах в системе Aegis. США могут перебросить Typhon в ФРГ и снабдить их SM-6 или Tomahawk», – рассуждает собеседник.

    «Также, судя по всему, США собираются разместить в Германии гиперзвуковые ракеты высокой дальности LRHW – Long-Range Hypersonic Weapon. Это ракета испытывалась с бомбардировщика B-52. Она мыслится как некий аналог нашего «Кинжала», – детализировал спикер.

    «Также РСМД могут разместить в Румынии

    – в той же логике, что и ЕвроПРО, для которых используются те же установки Mk 41. Перехватчики этой системы размещаются в Польше и Румынии. Что же касается объема производства РСМД Западом, то их будет не меньше, чем во время холодной войны хотя бы потому, что с нашей стороны кратно выросла мощность ПВО», – добавил спикер.

    «Теперь про Азию. Советский Союз хотел разместить комплексы «Пионер» за Уралом. Но этим возмутились Япония и Китай, и тогда Москва отказалась от этого шага. При этом, Договор о ликвидации РСМД использовался как «золотой стандарт» для других подобных соглашений. Выход же США из ДРСМД и их авантюры в Европе обрушили международную архитектуру безопасности и дали начало для ракетной гонки в Азии», – заметил аналитик.

    «Япония и Южная Корея уже разрабатывают ракеты с дальностью в 1,5 тыс. км, что для них избыточно – учитывая близость потенциальных противников. Речь идет о пороговых ядерных державах, у которых есть возможность создания ядерного оружия в ближайшие 5-10 лет. Кроме того, там есть Пакистан, Индия, КНДР и КНР – официальные ядерные державы. В итоге мы получаем южно-азиатскую бочку с порохом», – констатировал эксперт.

    «Как эта ситуация соотносится с опасность для России? ВС РФ разместили пусковые установки «Бастион» на Курильском острове Матуа. Они формально не нарушают ДРСМД. Но также мы можем перебросить туда «Искандеры», чьи крылатые ракеты могут быть переделаны в ракеты средней дальности. Это вопрос пары месяцев. Так мы возьмем под прицел половину территории Японии. Другие направления в Азии для нас пока не столь актуальны», – заключил Анпилогов.

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