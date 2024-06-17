Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны

Эксперты указали на подоплеку планов НАТО перевести ядерные вооружения в состояние боевой готовности

Tекст: Алёна Задорожная,

Илья Абрамов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия (ЯО) в состояние боеготовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

По его словам, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

В Кремле эту риторику уже назвали нагнетанием напряженности. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин «никогда не затрагивает ядерную проблематику по своей инициативе», в отличие от западных руководителей. Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что к заявлениям Столтенберга о ядерных арсеналах нужно относиться спокойно. По его словам, НАТО хочет напугать Россию, но какого-то особого значения этому придавать не стоит.

Заявления Столтенберга прозвучали на фоне ранее объявленного администрацией Джо Байдена пересмотра стратегии по ядерному оружию. Теперь акцент будет сделан на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

До этого Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителя Белого дома Праная Вадди, в документах указана необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

Путин в рамках дискуссии о возможности применения ядерного вооружения обращал внимание на то, что европейцам стоит задуматься, «ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. «Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что у России есть система СПРН – система предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет, они в этом смысле более или менее беззащитны», – так президент охарактеризовал перспективу ядерного противостояния.

Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщал, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары. Тем временем в России был объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения планировалась отработка вопросов совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.

В экспертной среде спорят, решатся ли страны НАТО на приведение ядерного арсенала в состояние боеготовности. Но аналитики сходятся в одном – данный шаг альянса России стоит воспринимать как очередную попытку эскалировать обстановку.

«Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы.

В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Соответственно, приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300–600 единиц», – отметил он.

«На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. Впоследствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

«Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы.

Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно.

Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт. «Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре, не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

«Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в районах Северного моря. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – считает Анпилогов.

«Ядерного удара со стороны НАТО, конечно, опасаться не стоит. Однако решение о приведении вооружений в состояние боеготовности используют в качестве средства политико-психологического давления», – допускает Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Собеседник не верит в то, что за консультациями последует реальное приведение ЯО в состояние боеготовности.

«Но могут быть проведены учения с использованием нестратегического оружия в Европе. Например, самолеты, которые являются средством доставки, сымитируют подъем по тревоге и взлет с муляжами неких ядерных бомб»,

– допускает аналитик. Иной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «Мы видим, как реализуется программа, которую США заложили, еще когда вышли из ДРСМД. Суть заключается в том, что все ядерное оружие стран НАТО, за исключением Франции, должно быть американского происхождения», – считает собеседник.

«И когда Столтенберг говорит о некоем «ядерном альянсе», он признает, что большая часть неядерных государств станут участниками ядерной программы Штатов. Тем более что в той же Британии, Германии или на итальянской Сицилии есть склады, где лежат американские бомбы В61-12 и их следующая модификация – В61-13», – продолжает эксперт.

При этом у самой Британии, по словам Леонкова, на вооружении стоят ракеты Trident II (D5) американского производства. «Если мы говорим о ракетах средней дальности, эта дискуссия началась сразу после выхода США из ДРСМД. Они предупреждали о планах развернуть соответствующее вооружения в Европе», – напоминает спикер. «Тогда планировалось размещения ракет без ядерных боеголовок, но даже это встретило мощное недовольство в Евросоюзе.

Сейчас, на фоне той эскалации, которую против России разворачивает Вашингтон, Европа напугана и ее могут уговорить пойти на рискованный шаг»,

– считает аналитик. Собеседник также обращает внимание на тот факт, что фактически Штаты не успевают обновить арсенал межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому, по его мнению, в качестве «заградительного ядерного забора» Вашингтон намерен использовать ракеты средней дальности, которые «появятся не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Россия, разумеется, предвидела такое развитие событий. Именно поэтому после того, как выход США из ДРСМД стал очевидным, Москва перешла к проработке вопроса о создании ракет средней дальности, использующих технологию управляемого гиперзвука. Это был один из первых ответных шагов», – подчеркнул Леонков.

Нестратегические учения, которые сейчас проводит Россия, по мнению эксперта, являются еще одним ответным шагом. Также спикер согласен с тем, что в качестве сдерживающей меры страна могла бы возобновить воздушное патрулирование акватории Северного моря, а также акватории Атлантического и Тихого океанов. «Если какая-нибудь наша подлодка снова всплывет около Нью-Йорка, это окажет более отрезвляющий эффект», – сыронизировал он. «В целом

весь этот расклад напоминает времена холодной войны. Но схожесть тут просматривается лишь отчасти»,

– добавляет он. «Россия, в отличие от СССР, мериться количеством вооружений с Западом не намерена. Мы в этом смысле даже не вышли за норму, предусмотренную договором СНВ-3. В данном случае речь идет о качественном превосходстве. И недавно появившиеся у нас комплексы «Сармат», «Авангард», «Искандер», «Циркон», а также модернизированные ракеты морского базирования «Булава-М» это подтверждают», – говорит аналитик.

Вместе с тем Леонков акцентирует: ядерное вооружение пока еще играет роль сдерживающего фактора. «Однако США и Британия настойчиво хотят сделать из него новый вид угрозы. Россия же пытается остановить этот процесс, чтобы охладить Запад. Ведь там считают, что в разыгранной ими игре в эскалацию они обязательно выиграют. Но это ошибка», – заключил эксперт.