Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Путин: Ракетоносцы «Севмаша» обеспечивают надежность ядерной триады России
Произведенные на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш») ракетоносцы нового поколения обеспечивают высочайшую надежность российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.
«Звания Героя Труда удостоен Михаил Анатольевич Будниченко, генеральный директор легендарного «Севмаша». Это предприятие выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России», – сказал Путин, передает ТАСС.
Глава государства также отметил роль главного конструктора старейшего в стране конструкторского бюро «Радуга» Елтугана Сыздыкова в укреплении обороноспособности страны. Востребованный труд на производствах добывающей промышленности выбрали для себя машинист мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимир Щедов и водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов, добавил Путин.
В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.