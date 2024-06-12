Путин: День России надо отмечать как символ непрерывности тысячелетней истории

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на церемонии, Путин поздравил россиян с Днем России, передает ТАСС. «Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», – сказал Путин.

Глава государства заявил, что считает необходимым отмечать этот праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути отечества.

«Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза, – отметил российский лидер. – И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией».

Среди тех, кто удостоен почетного звания Героя Труда, – ректор МГУ Виктор Садовничий. Также в числе награждаемых – гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Московская область) Елтуган Сыздыков.

Также Героями Труда стали завотделом Национального центра зерна имени Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель из компании «Разрез Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК (Курская область) Владимир Щедов.

Кроме того, Путин наградит лауреатов государственных премий за прошлый год. Премий в области науки и технологий удостоены глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель НИКИ энерготехники Евгений Адамов и советник главы Росатома Владимир Асмолов.

Также к награде представлены научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Петр Чумаков. Будут награждены и директор Центра трансплантологии им. Шумакова академик Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром донорства Марина Минина и президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия.

Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Ее также удостоены директор музея «Царское Село» Ольга Таратынова, руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В области правозащиты награда присуждена руководителю организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлии Белеховой, премии в области благотворительности удостоен исполнительный директор организации «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин.

Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.