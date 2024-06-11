В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Кремль анонсировал вручение Путиным госпремий в День России
В Кремле в День России, 12 июня, президент России Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных премий.
Глава государства вручит госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Кроме того, состоится вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации».
В мае Путин наградил Героев России.