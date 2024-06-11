Кремль анонсировал вручение Путиным госпремий в День России

Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

Tекст: Ольга Иванова

Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.